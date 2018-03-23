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中央社

沙柯吉誓洗清名聲 嘆政治生涯已結束

中央社2018/03/23 17:10
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國前總統沙柯吉今天誓言洗清名聲，但他也說，自己的政治生涯已「劃下句點」。沙柯吉被控2007年時，競選團隊收受已故利比亞獨裁者格達費的政治獻金。

法新社報導，沙柯吉（Nicolas Sarkozy）在電視黃金時段訪談節目上表示：「這可能需要一年、兩年或十年，但我將擊敗這群人（指控者），並且恢復我的名聲。我並沒有打算做絲毫讓步！」

沙柯吉2016年尋求再度參選總統失利後，退下政治前線。他在節目上也說，自己政治生涯已「劃下句點」。

在半小時的節目中，可以經常看到沙柯吉憤怒地顫抖，也多次稱呼那些來自格達費（Moamer Kadhafi）政府的指控者為「陰險之人」、「說謊者」和「一群殺人凶手」。

沙柯吉表示，如果有人告訴他，自己會因格達費而惹上麻煩，他會說：「你是吃了什麼藥？」沙柯吉並宣稱，調查人員沒有發現任何不利於他的證據。

沙柯吉總結時表示：「我被傷得很深，原因並不在於我，而是我的國家。你不能隨便把人拖入泥淖，只因為某些殺人凶手想這麼做，我不能讓他們僥倖脫逃。」

一名司法消息人士告訴法新社，沙柯吉被控貪腐、收受非法政治獻金和隱匿利比亞公共資金。沙柯吉2007年至2012年擔任法國總統（譯者：周莉芳/核稿：陳政一）1070323

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