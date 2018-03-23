沙柯吉誓洗清名聲 嘆政治生涯已結束

（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國前總統沙柯吉今天誓言洗清名聲，但他也說，自己的政治生涯已「劃下句點」。沙柯吉被控2007年時，競選團隊收受已故利比亞獨裁者格達費的政治獻金。

法新社報導，沙柯吉（Nicolas Sarkozy）在電視黃金時段訪談節目上表示：「這可能需要一年、兩年或十年，但我將擊敗這群人（指控者），並且恢復我的名聲。我並沒有打算做絲毫讓步！」

沙柯吉2016年尋求再度參選總統失利後，退下政治前線。他在節目上也說，自己政治生涯已「劃下句點」。

在半小時的節目中，可以經常看到沙柯吉憤怒地顫抖，也多次稱呼那些來自格達費（Moamer Kadhafi）政府的指控者為「陰險之人」、「說謊者」和「一群殺人凶手」。