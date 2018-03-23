賈靜雯帶咘咘、Bo妞上節目　不怕「嗯哼」撩妹

賈靜雯今（23）日出席林莉婚紗新店開幕活動，並穿著粉、黑、白相間的禮服現身，相當典雅。對於穿著頗有個人見解的賈靜雯透露，女兒咘咘最近開始會選擇想穿的衣服，問及咘咘是哪種風格？她笑說：「她不是公主風，就是會選喜歡的顏色，像是紅、綠色那類的。」

賈靜雯帶著咘咘、Bo妞一起參加親子實境節目，談及會不會擔心女兒被霍思燕兒子「嗯哼」撩妹？賈靜雯立馬笑說：「上次我把Bo妞放在旁邊的椅子上，嗯哼就說：『這是我媽的位置』。」賈靜雯隨即把Bo妞抱起，打趣表示還沒感受到嗯哼的撩妹技。



▲賈靜雯為婚紗品牌站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.23）