NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈談貿易戰　富邦金：看後續如何出招中職還沒開打　馮勝賢先和洪總對尬理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

賈靜雯帶咘咘、Bo妞上節目　不怕「嗯哼」撩妹

記者徐郁雯／台北報導2018/03/23 17:25
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

賈靜雯今（23）日出席林莉婚紗新店開幕活動，並穿著粉、黑、白相間的禮服現身，相當典雅。對於穿著頗有個人見解的賈靜雯透露，女兒咘咘最近開始會選擇想穿的衣服，問及咘咘是哪種風格？她笑說：「她不是公主風，就是會選喜歡的顏色，像是紅、綠色那類的。」

賈靜雯帶著咘咘、Bo妞一起參加親子實境節目，談及會不會擔心女兒被霍思燕兒子「嗯哼」撩妹？賈靜雯立馬笑說：「上次我把Bo妞放在旁邊的椅子上，嗯哼就說：『這是我媽的位置』。」賈靜雯隨即把Bo妞抱起，打趣表示還沒感受到嗯哼的撩妹技。


▲賈靜雯為婚紗品牌站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.23）

談及為了讓咘咘的聲音出現在親子實境節目的預告片，賈靜雯表示：「咘咘是指令型的小孩，所以我講一句、她跟著講一句，全是用手機錄完。」問及有沒有遇到困難？賈靜雯笑說：「有啊，她一直跑來跑去，所以聲音會忽遠忽近。」

近年專注在家庭上的賈靜雯，在睽違15年後，接演電視劇《我們與惡的距離》，她透露沒有考慮很久，除了劇本特殊外，最重要的是可以正常上下班，不會減少與女兒的相處時間，也表示已經進行讀本的前置作業，對於新戲很是期待。


▲賈靜雯為婚紗品牌站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.23）


▲賈靜雯為婚紗品牌站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.23）

關鍵字賈靜雯咘抪bo妞
郭雪芙久違現身　與宋米秦沒聯絡人間煉獄　遭導演強暴姊妹相繼輕生

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan