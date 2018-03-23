賈靜雯帶咘咘、Bo妞上節目　不怕「嗯哼」撩妹

賈靜雯今（23）日出席林莉婚紗新店開幕活動，並穿著粉、黑、白相間的禮服現身，相當典雅。對於穿著頗有個人見解的賈靜雯透露，女兒咘咘最近開始會選擇想穿的衣服，問及咘咘是哪種風格？她笑說：「她不是公主風，就是會選喜歡的顏色，像是紅、綠色那類的。」
賈靜雯帶著咘咘、Bo妞一起參加親子實境節目，談及會不會擔心女兒被霍思燕兒子「嗯哼」撩妹？賈靜雯立馬笑說：「上次我把Bo妞放在旁邊的椅子上，嗯哼就說：『這是我媽的位置』。」賈靜雯隨即把Bo妞抱起，打趣表示還沒感受到嗯哼的撩妹技。
▲賈靜雯為婚紗品牌站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.23）
談及為了讓咘咘的聲音出現在親子實境節目的預告片，賈靜雯表示：「咘咘是指令型的小孩，所以我講一句、她跟著講一句，全是用手機錄完。」問及有沒有遇到困難？賈靜雯笑說：「有啊，她一直跑來跑去，所以聲音會忽遠忽近。」
近年專注在家庭上的賈靜雯，在睽違15年後，接演電視劇《我們與惡的距離》，她透露沒有考慮很久，除了劇本特殊外，最重要的是可以正常上下班，不會減少與女兒的相處時間，也表示已經進行讀本的前置作業，對於新戲很是期待。
▲賈靜雯為婚紗品牌站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.23）
▲賈靜雯為婚紗品牌站台。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.23）