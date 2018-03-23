NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈談貿易戰　富邦金：看後續如何出招中職還沒開打　馮勝賢先和洪總對尬理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

乳癌治療　標靶化療手術依類型評估

記者林重鎣／台中報導2018/03/23 17:31
▲醫生說明治療情形。（圖／林重鎣攝 , 2018.3.23)
▲醫生說明治療情形。（圖／林重鎣攝 , 2018.3.23)

55歲游姓婦人半年前發覺左乳有腫塊，且一直沒有消失，所以今年年初先去婦產科做檢查，發現右邊乳房有異常腫瘤，因此至長安醫院乳房中心做進一步檢查，經切片發現左側是良性發炎組織，而右側是第零期的原位癌，因鈣化點的範圍比較大，所以選擇右側乳頭乳暈保留的乳房切除手術，術後病理發現不只是原位癌，而是侵襲性的第二期乳癌，而且是表皮生長因子陽性，是基因突變型乳癌，經副院長吳嘉隆醫師建議，接受雙標靶加化療治療。

72歲王女士平日生活作息正常、重養生，幾乎不曾外食，二個月前發現左側乳房硬硬痛痛的，她也不以為意，不料這情況愈來愈嚴重，到農曆過年年前，硬塊已擴及左側腋下及左背側且更加疼痛。進行乳房中心就診做切片檢查，結果左側是侵襲性乳癌，且已轉移至左腋下淋巴腺，並快速擴展至骨頭，短短二個月期間，乳癌已進展至第四期，不過她的乳癌病理型態屬於表皮生長因子陽性，經吳嘉隆解說後，在就診後十二天馬上接受治療。

吳嘉隆說，乳癌有分好幾種型態，其中有20%乳癌患者屬於人類表皮生長因子陽性，通常預後會比較差，因生長的速度很快，會很快轉移。然而近年來研究顯示，表皮生長因子陽性乳癌患者若腫瘤比較大，在手術前可使用誘導性雙標靶加化療，也可藉此知道哪些藥對這位乳癌患者有效，手術後也可當作輔助治療，讓患者有更好的預後。

關鍵字乳癌靶加化療乳房
朱立倫訪陸　歡迎青年回台打拚鄉間閱讀趣　閒置教室變書庫轉運站

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan