乳癌治療　標靶化療手術依類型評估

55歲游姓婦人半年前發覺左乳有腫塊，且一直沒有消失，所以今年年初先去婦產科做檢查，發現右邊乳房有異常腫瘤，因此至長安醫院乳房中心做進一步檢查，經切片發現左側是良性發炎組織，而右側是第零期的原位癌，因鈣化點的範圍比較大，所以選擇右側乳頭乳暈保留的乳房切除手術，術後病理發現不只是原位癌，而是侵襲性的第二期乳癌，而且是表皮生長因子陽性，是基因突變型乳癌，經副院長吳嘉隆醫師建議，接受雙標靶加化療治療。

72歲王女士平日生活作息正常、重養生，幾乎不曾外食，二個月前發現左側乳房硬硬痛痛的，她也不以為意，不料這情況愈來愈嚴重，到農曆過年年前，硬塊已擴及左側腋下及左背側且更加疼痛。進行乳房中心就診做切片檢查，結果左側是侵襲性乳癌，且已轉移至左腋下淋巴腺，並快速擴展至骨頭，短短二個月期間，乳癌已進展至第四期，不過她的乳癌病理型態屬於表皮生長因子陽性，經吳嘉隆解說後，在就診後十二天馬上接受治療。

吳嘉隆說，乳癌有分好幾種型態，其中有20%乳癌患者屬於人類表皮生長因子陽性，通常預後會比較差，因生長的速度很快，會很快轉移。然而近年來研究顯示，表皮生長因子陽性乳癌患者若腫瘤比較大，在手術前可使用誘導性雙標靶加化療，也可藉此知道哪些藥對這位乳癌患者有效，手術後也可當作輔助治療，讓患者有更好的預後。