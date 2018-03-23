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鄉間閱讀趣　閒置教室變書庫轉運站

記者唐2018/03/23 17:32
▲埤頭鄉豐崙小學，23日舉辦56周年校慶暨愛的書庫啟用典禮，在縣府與基金會協助下，成立首座書庫。（圖／記者唐詠絮攝，2018.03.23）
▲埤頭鄉豐崙小學，23日舉辦56周年校慶暨愛的書庫啟用典禮，在縣府與基金會協助下，成立首座書庫。（圖／記者唐詠絮攝，2018.03.23）

３年前騎獨輪力拼金氏世界紀錄的埤頭鄉豐崙國小，雖然位處偏鄉小校，在現任校長陳永堂的帶領下，校務發展得有聲有色，23日舉辦56周年校慶暨愛的書庫啟用典禮，由代理機要秘書陳金哲代表彰化縣長魏明谷舉辦揭牌儀式，未來在校師生及社區民眾皆可到該書庫內借閱享讀。


▲埤頭鄉豐崙小學，23日舉辦56周年校慶暨愛的書庫啟用典禮，在縣府與基金會協助下，成立首座書庫，學生表精彩的騎獨輪。（圖／記者唐詠絮攝，2018.03.23）

陳永堂表示，這次學校很榮幸在彰化縣政府與台灣閱讀文化基金會的協助下，將原本閒置教室重新整修後成為愛的書庫轉運站，有機會為閱讀教育盡一份心力，學校也重新規劃將愛的書庫成為多功能閱讀教室，以「品閱書香 千里傳愛」的理念，讓原本陳舊的教室，成為一個色彩鮮明的嶄新閱讀空間。


▲埤頭鄉豐崙小學，23日舉辦56周年校慶暨愛的書庫啟用典禮，在縣府與基金會協助下，成立首座書庫。（圖／記者唐詠絮攝，2018.03.23）

未來愛的書庫不僅是閱讀空間，更是該校的多功能學習場域，提供師生們閱讀、上課、討論、作品展覽的場域。因此整體規劃以森林童話為主題，搭配藍天與海洋美景，讓豐崙孩子進到愛的書庫能夠先沉澱心靈，用柔色系列構圖讓學生穩定心情，靜靜的品閱一本好書，細細品嘗同學的作品，讓孩子不只是閱讀，也可以是一場豐盛的藝文饗宴。


▲埤頭鄉豐崙小學，23日舉辦56周年校慶暨愛的書庫啟用典禮，在縣府與基金會協助下，成立首座書庫，未來在校師生及社區民眾皆可到該書庫內借閱享讀。（圖／記者唐詠絮攝，2018.03.23）

陳金哲表示，台灣第275座，彰化縣第25座書庫落腳在豐崙國小，要感謝由台灣閱讀文化基金會的號召與來自各界的捐款與贊助，共募集50箱計1,750冊新書，未來也將藉由新竹物流協助書箱流通於各愛的書庫，帶動愛的循環，提供縣內學校更豐富的閱讀資源。

關鍵字埤頭鄉豐崙國小書庫台灣閱讀文化基金會彰化縣政府
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