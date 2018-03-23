NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈談貿易戰　富邦金：看後續如何出招中職還沒開打　馮勝賢先和洪總對尬理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

台灣海灣旅遊年 觀光局星國力推島嶼風情

中央社2018/03/23 17:20
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃自強新加坡23日專電）新加坡年度旅展今天開鑼，台灣館人氣夯，觀光局駐星辦主任林信任指出，觀光局去年起以新南向為主軸，介紹台灣在地旅遊，今年則是海灣旅遊年，盼帶來全新島嶼風情。

春季旅展及革新旅展是新加坡兩個年度旅展，也是台灣觀光業者搶灘攬客的重要旅展，觀光局駐新加坡辦事處分進合擊，以打國家隊方式設立「台灣館」並剪綵。

林信任今天告訴中央社記者，今年元月份新加坡赴台人數成長18%，澳洲赴台人數成長28%，成績亮眼。

他指出，台灣觀光旅遊業者為乘勝追擊，分別參與春季旅展與革新旅展，尤其，蘭陽舞蹈團以戲劇方式演繹地方特色景點，透過噶瑪蘭公主的淒美愛情故事，說明與龜山島連結性，進一步推廣海灣旅遊年。

宜蘭縣今年則搶各縣市之先，赴新加坡參與這兩項年度展旅。宜蘭縣政府參議賴錫祿表示，以往大家最熟悉台灣田園樣貌及休閒農場，但宜蘭還可進行藍海鐵道之旅、漁村生活旅行、故事古道巡禮、山海體驗旅行、龜山島海洋旅行。

賴錫祿指出，前往宜蘭搭火車可見一片浩瀚無際的太平洋；在頭城沿著海岸可以悠閒地騎著鐵馬，細細品味漁村文化，探訪蘊含歷史的百年古道。

春季旅展及革新旅展為期3天，今天是開幕首日，台灣館已吸引大批新加坡及在新加坡工作的東協國家人士參觀。尤其，台灣館的精美小吃及精彩舞蹈表演始終維持高人氣。（編輯：高照芬）1070323

台開洄瀾灣懸掛手繪大佛 為...司法挺MeToo 性騷擾列...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan