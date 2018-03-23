台灣海灣旅遊年 觀光局星國力推島嶼風情

（中央社記者黃自強新加坡23日專電）新加坡年度旅展今天開鑼，台灣館人氣夯，觀光局駐星辦主任林信任指出，觀光局去年起以新南向為主軸，介紹台灣在地旅遊，今年則是海灣旅遊年，盼帶來全新島嶼風情。

春季旅展及革新旅展是新加坡兩個年度旅展，也是台灣觀光業者搶灘攬客的重要旅展，觀光局駐新加坡辦事處分進合擊，以打國家隊方式設立「台灣館」並剪綵。

林信任今天告訴中央社記者，今年元月份新加坡赴台人數成長18%，澳洲赴台人數成長28%，成績亮眼。

他指出，台灣觀光旅遊業者為乘勝追擊，分別參與春季旅展與革新旅展，尤其，蘭陽舞蹈團以戲劇方式演繹地方特色景點，透過噶瑪蘭公主的淒美愛情故事，說明與龜山島連結性，進一步推廣海灣旅遊年。