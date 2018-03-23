越韓高峰會 加強戰略合作夥伴關係

（中央社河內23日電）越南國家主席陳大光與到訪的南韓總統文在寅今天在河內舉行會談，雙方同意進一步加強兩國戰略合作夥伴關係以及維持各國際論壇上的合作機制。

陳大光上午在主席府以隆重儀式歡迎文在寅到訪，雙方隨後舉行會談。

越南政府新聞網站今天報導，陳大光與文在寅會中就兩國建交以來關係及雙方共同關注的國際和地區問題交換了意見。

報導說，雙方同意進一步推動兩國關係深廣發展，增進高級代表團互訪，加強兩國外交、國防與安全等領域的合作與交流，儘早通過雙邊國防部的「防務合作共同願景宣言」。