越韓高峰會 加強戰略合作夥伴關係

（中央社河內23日電）越南國家主席陳大光與到訪的南韓總統文在寅今天在河內舉行會談，雙方同意進一步加強兩國戰略合作夥伴關係以及維持各國際論壇上的合作機制。
陳大光上午在主席府以隆重儀式歡迎文在寅到訪，雙方隨後舉行會談。
越南政府新聞網站今天報導，陳大光與文在寅會中就兩國建交以來關係及雙方共同關注的國際和地區問題交換了意見。
報導說，雙方同意進一步推動兩國關係深廣發展，增進高級代表團互訪，加強兩國外交、國防與安全等領域的合作與交流，儘早通過雙邊國防部的「防務合作共同願景宣言」。
經貿與投資方面，雙方同意將力爭到2020年雙邊貿易總額達到1000億美元，朝向平衡貿易發展，鼓勵基礎設施、高科技、能源等領域的投資合作。
報導說，雙方同意加強兩國在各國際論壇上的密切合作，對維護區域和平、航海與航空自由與安全、促進透過和平且符合國際法的措施解決所有分歧的重要性加以肯定。
陳大光與文在寅會後見證兩國多項合作協議的簽署儀式，包括經貿、投資、科技與勞務等合作文件。
陳大光會後表示，相信越韓戰略合作夥伴關係將繼續向前發展，為兩國人民帶來更多福祉，為區域與世界和平、穩定、合作與發展做出貢獻。
文在寅表示，越南與南韓是彼此重要夥伴，越南也是南韓正在實施「新南方政策」中最重要的國家。兩國密切關係將是雙方推動經貿與投資合作發展的基礎。
越南與南韓於1992年底建交。（編輯：郭中翰）1070323