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中央社

台開洄瀾灣懸掛手繪大佛 為花蓮祈福

中央社2018/03/23 17:19
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）禪畫藝術家洪啟嵩臨摹雲岡石窟20窟露天大佛，繪製「賜福大佛」，感念花蓮歷經震災劫難，今天在花蓮台開洄瀾灣園區懸掛展開，要為花蓮祈福。

台灣土地開發公司與聞思修佛協會、尼泊爾多波基金會共同主辦，在洄瀾灣園區新天堂樂園舉行「大佛賜福節」開幕儀式，台開董事長邱復生宣布，0206花蓮大地震，石材業受損嚴重，決定採購石材新台幣500萬元用於洄瀾灣園區等各項開發。

手繪巨佛畫由7掛帘拼成，掛起來高25公尺，寬13公尺，自今天到3月31日止展出。

邱復生說，0206大地震嚇壞了花蓮人，也震垮了遊客的信心，因此，將於每年農曆2月初八釋迦牟尼佛出家紀念日這一天，舉辦「大佛賜福節」，為花蓮帶來平安與觀光人潮。

洪啟嵩說，巨型畫作創作工程浩大，特地選用無味無毒顏料，以利永久保存與展出，顏料耗量大，畫布也是採用特製材質。賜福大佛來到花蓮，讓花蓮民眾安心，為花蓮祈福。

洪啟嵩2011年在雲岡石窟20窟露天大佛前，現場完成全圖白描寫真，2013年完成全畫上彩後準備運回台灣時，運送至機場途中車輛故障，未能趕上班機，又送回雲岡石窟留存一年。

2014年賜福大佛登機後，班機遇暴風雨迫降於大陸安徽合肥。連續這兩件事讓隨機護送者想到，莫非大佛心有所繫，不想離開雲岡石窟。

後經洪啟嵩與大佛溝通，表示雖於雲岡石窟完成，但未來將至世界各地賜福，不必執意留在雲岡，隔一天果然風清日朗，大佛班機順利返台。（編輯：梁君棣）1070323

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