花蓮善款爭議 陳美伶：尊重捐助者意見

花蓮縣長傅崐萁下午特地北上到立法院召開記者會，說明震災善款疑義。傅崐萁表示，這次花蓮震災所有善款的使用，都是依照行政院院會決議，並比照台南地震、高雄氣爆、八八風災、日本311大地震等善款使用的情況為標準來處理，都是專款專用。

0206大地震重創花蓮，民眾發揮人飢己飢的愛心，捐款至今超過新台幣20億元，盼助受災戶能夠重建、重生，但善款計劃將其中8億元用在觀光、石材業紓困補助，引發爭議，部分捐款者不滿、痛批並要求退款，演變為「退捐」風暴。

（中央社記者蘇龍麒台北23日電）行政院「0206花蓮震災救助及重建專案小組」召集人陳美伶今天說，災害防救法規定，民間捐助救災款項，政府應尊重捐助者意見、專款專用，提供與災民救助直接有關事項。

傅崐萁說，8億元是針對中央提出200億元融資的利息補貼，是「暫列款」，會先向中央爭取補助，若中央無法協助地方產業的救助，才會使用善款。有中央的救助，就不會用到善款。

陳美伶下午在立法院受訪時表示，花蓮震災後重建，中央地方合作無間，這次災後重建被質疑善款運用問題，根據災害防救法第45條規定，民間捐助救災款項，由政府統籌處理救災事宜者，政府應尊重捐助者意見、專款專用，提供與災民救助直接有關事項，不得挪為替代行政事務或業務費用，並應公布支用細目。

陳美伶說，善款來自於捐款人的愛心，每名捐款人都希望幫助災民與災區，應該要同理心考量捐款者的心情，後續要有徵信與公開透明的機制，讓捐款者覺得愛心沒有被濫用。

媒體問到，對於花蓮縣政府打算將善款用來補助石材、觀光業，符合「直接有關」的定義嗎？

陳美伶說，這應該是善款委員會應該去判斷，受災戶有直接或間接受災，中央也在考慮中長期振興或紓困計畫協助業者，如果今天善款委員會可以做認定，只要捐款者、社會大眾可以接受，也沒有問題。

對於傅崐萁提到的台南震災後，運用善款修建學校的問題，陳美伶說，當初是考慮小朋友進出公共建築有危險，在中央經費無法到位下，是否可以用善款，當時台南市政府也請示行政院，行政院函復認為沒有問題，後來教育部編列相關預算，學校修復沒有用到善款。

陳美伶說，各界都非常關心花蓮的震災、希望花蓮重建，手心手背都是肉，行政院絕對不會虧待花蓮，也全力協助花蓮重建，包括國民旅遊卡放寬，到花蓮地區觀光，刷一元當兩元核銷等。

她說，她24日也將與台積電的員工一起組團到花蓮觀光，希望企業協助花蓮。（編輯：林沂鋒）1070323