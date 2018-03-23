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〈美中貿易戰〉投資人避險 金價攀至1個月高點

鉅亨網2018/03/23 17:32
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美中貿易戰情勢升溫，避險需求隨之增加，週五 (23 日) 金價攀升至 1 個月高點。

根據 Investing.com 報導，美東時間週五清晨 5 點 58 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格上漲 1.04%，至每盎司 1,341.20 美元。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨上漲 0.90%，至每盎司 16.535 美元；鉑金上漲 0.62%，至每盎司 955.00 美元；鈀金下跌 0.36%，至每盎司 975.40 美元；銅價則下跌 0.69%，至每磅 3.003 美元。

美國總統川普於美東時間 22 日 (台北時間 23 日凌晨) 簽署備忘錄，將對中國進口商品，課徵上看 600 億美元的關稅。

川普表示，美方是基於「301 條款」，對中國採取貿易行動，這只是第 1 波，規模約 600 億美元。

但川普的說法，似乎與白宮方面的數據，有些出入；先前，白宮官員提供的數字為 500 億美元。

美國預留 60 天的諮商期，提供迴旋空間，讓中國有時間因應。

受上述消息影響，週四美股收跌，道瓊工業平均指數收跌 724.42 點 (跌幅 2.9%)，標普 500 指數收跌 2.5%，那斯達克指數收跌 2.4%。

中國方面不甘示弱，也宣布祭出反制措施，擬對 128 項美國進口商品，課徵至少 15% 的關稅。

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〈富邦金法說〉維持穩定配息...傳涉內線交易遭搜索 霹靂澄...

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