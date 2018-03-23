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哭求「媽媽我很孤單想要你陪」　8歲童仍被狠母打死

大陸中心／綜合報導2018/03/23 17:38
▲中國大陸江蘇泰興一名8歲男童疑因弄丟手機又不寫作業，竟遭母親體罰致死。（示意圖／翻攝自vietnam）
▲中國大陸江蘇泰興一名8歲男童疑因弄丟手機又不寫作業，竟遭母親體罰致死。（示意圖／翻攝自vietnam）

中國大陸江蘇省泰興市一名 8 歲男童疑因弄丟手機、不寫作業，被母親多次體罰，期間男童曾試圖向母親解釋，甚至還曾哀求「媽媽，我很孤單，我想要你陪我，你可不可以不上班？」但仍遭母親以棍打、針戳體罰，隔日早上才發現兒子已經身亡。

綜合陸媒報導， 1 月 5 日傍晚，母親發現 8 歲的兒子出門玩時不慎弄丟手機，氣得打了他兩巴掌，之後出門尋找手機但沒找到，回到家後又發現兒子沒有完成作業，便拿木棍打兒子手心，要求他睡前一定要把作業寫完，但兒子仍不肯寫作業，母親氣憤下以木棍痛毆兒子的手和臀部。

之後母親又發現兒子沒保管好文具，竟情緒失控地拿起刀子，威脅要幫兒子「放血」，嚇得兒子躲到桌子下，不斷哀求「媽媽，你聽我解釋，不是這樣的」、「媽媽，我很孤單，我想要你陪我，你可不可以不上班？」，但母親仍不理會，認為兒子時常說謊，甚至以「說謊縫嘴」為由，用針戳了兒子的嘴、腳等部位數十下，再用木棍痛打。

隔天早上母親起床後，發現兒子倒在臥室地上，急忙打電話求救，但急救人員到場後發現男童已死亡多時，法醫鑑定後確認男童是因被鈍器反覆毆打，導致全身廣泛性軟組織損傷引起創傷性、失血性休克合併肺脂肪栓塞死亡。

男童的父親出庭時雖為老婆求情，表示她除了照顧孩子的生活、學習狀況外，還得上班賺錢貼補家用，生活也很不容易，認為老婆體罰的本意是好的，不想追究責任。但泰興市檢察院仍在本月 20 日逮捕這名母親，待進一步偵查後起訴。

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