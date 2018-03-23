工業生產指數2月翻黑 未來聚焦美中關係

（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部今天公布2月工業及製造業生產指數為94.29及95.57，受春節因素影響分別年減1.93%及2.86%，由紅翻黑。經濟部指出，未來景氣雖持續看好，仍需注意日漸緊繃的美中關係。

經濟部統計處今天發布民國107年2月工業生產統計，受春節影響工作天數減少，工業與製造業生產皆呈現年減，但扣除季節因素後分別年增1.2%及1.29%；累計1到2月指數創歷年同期新高，年增4.13%，延續105年5月以來的成長走勢。

按主要行業別觀察，統計處副處長王淑娟指出，2月雖然受工作天數較少影響，電子零組件業、化學材料業及機械設備業仍續呈正成長，分別年增3.28%、3.24%及3.42%，主要受惠智慧科技應用擴展，以及全球景氣穩定回溫帶動投資，國際油價續居高檔等有利因素。