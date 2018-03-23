工業生產指數2月翻黑 未來聚焦美中關係

（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部今天公布2月工業及製造業生產指數為94.29及95.57，受春節因素影響分別年減1.93%及2.86%，由紅翻黑。經濟部指出，未來景氣雖持續看好，仍需注意日漸緊繃的美中關係。
經濟部統計處今天發布民國107年2月工業生產統計，受春節影響工作天數減少，工業與製造業生產皆呈現年減，但扣除季節因素後分別年增1.2%及1.29%；累計1到2月指數創歷年同期新高，年增4.13%，延續105年5月以來的成長走勢。
按主要行業別觀察，統計處副處長王淑娟指出，2月雖然受工作天數較少影響，電子零組件業、化學材料業及機械設備業仍續呈正成長，分別年增3.28%、3.24%及3.42%，主要受惠智慧科技應用擴展，以及全球景氣穩定回溫帶動投資，國際油價續居高檔等有利因素。
王淑娟表示，國際機構多看好今年景氣持續回溫，各國經濟持續成長，就會帶動台灣製造業活動，但由於美國接連對祭出懲罰性關稅及301調查等貿易措施，與中國大陸緊張關係升溫，將是影響未來全球經濟動向的一大不確定因素。
美國對大陸祭出301條款，外界預估可能對資通訊及電子產品影響較大。王淑娟說，以台灣出口結構來看，電子零組件約占1/3，其中大多是銷往大陸做後段加工及製造，可能受到衝擊，但台灣相關業者在國際間具有一定技術領先地位，後續是否會產生轉單效應，由於目前相關措施細節尚未公布，情況渾沌未明，尚待觀察。
至於鋼鋁部分，王淑娟表示，從整體產業鏈來看，這次措施偏向影響下游業者，包括鍍面鋼板及表面處理等業者，目前政府仍在積極爭取豁免。
若撇除美中貿易情勢，統計處預期今年前2季仍會維持正成長態勢，預估第1季年增3%，3月年增率則因去年同月比較基期較高而預估持平。
王淑娟指出，觀察去年成長狀況，第3季成長幅度高，比較基期較高，第2、第4季則呈現溫和成長，今年同期受基期因素影響程度相對較少。（編輯：張良知）1070323