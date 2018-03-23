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中央社

是手機不是槍 非裔男遭警誤開20槍身亡

中央社2018/03/23 17:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社加州沙加緬度22日綜合外電報導）最新曝光的影片顯示，美國加州首府沙加緬度一名手無寸鐵的非裔男子遭警方開20槍後身亡，引發民眾不滿，今天上街抗議，導致市區嚴重阻塞數小時。

路透社報導，事件發生在18日晚間，警方表示，由現場其他警察隨身攝影機拍下的這部影片顯示，22歲的受害者克拉克（Stephon Clark）當時手持一項不明物體，身中20槍後倒地，經確認才發現他手上拿的只是手機。

警方昨天晚間公布這段影片後，隨即引來網友瘋傳。

2014年以來，美國各地發生多起警方射殺無武裝非裔男子的事件，引發有關刑事司法體系種族偏見，以及使用致命武力的全國辯論。

超過200名示威者今天走上街頭，參與「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）舉行的抗議活動，齊聲譴責這起槍擊事件，現場秩序良好，警方准許一群示威者在通勤尖峰時刻進入5號州際公路（Interstate 5）。示威者阻擋了所有南下的車道。

抗議者高喊：「那是手機，不是手槍！」群眾並要求警長出面解釋。

數小時前，沙加緬度市長史坦柏格（DarrellSteinberg）告訴記者，那段影片令他大為震驚。

史坦柏格在記者會中表示：「就像任何具有同情心的人，一名沙加緬度年輕男子的死，讓我感到非常驚恐，我們之後發現，他還有兩個小孩。我的反應是什麼？這真的太可怕了。」

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）分析報告，克拉克是2015年初以來，沙加緬度警方擊斃的至少第6人，其中5人為非裔男性，一名為白人男性。（譯者：周莉芳/核稿：劉學源）1070323

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