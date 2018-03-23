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中央社

16歲開始做公益 6旬木工周生財獲模範勞工

中央社2018/03/23 17:28
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）屏東縣木工業職業工會會員代表周生財國小畢業就學習做木工，只要看到弱勢家庭便免費協助修繕，還籌組慈善會集眾人之力做公益，16歲至今，54年不間斷，獲選全國模範勞工。

周生財接受訪問時表示，小時候家裡窮，常讓左右鄰居瞧不起，父母從小就告誡，不要墮落，長大後賺錢要回饋社會，國小畢業後，他沒再升學，從事木工學徒，父母的教誨一直謹記在心，16歲那年，他看到有戶弱勢家庭房屋破舊，就用自己的技能免費幫他們修繕房屋，獲得很大的成就感，也從此踏上公益之路。

周生財說，看到需要幫助的人，他口袋有多少錢就拿出來幫忙，但後來發現自己一個人力量有限，於是在20多歲時，籌組南州愛心慈善會，集眾人之力幫助弱勢，除了無償修繕房屋外，也捐款濟助，做社會公益似乎成了日常，後來又加入義消，去年也加入縣政府的百工師傅志工團。

「人一生如果能有機會讓其他人有得吃，是一種福氣」，周生財說，每次做完公益，就像完成一件該做的事，晚上可以香甜入夢。

周生財一生把公益當生活，無形中也影響了下一代，生了5個小孩，從事的職業都跟助人有關，有護士、社工及禮儀師，周生財說，從事社工的女兒跟他說，個性可能跟他一樣，喜歡幫助別人。

屏東縣政府今年提報周生財參選全國模範勞工，周生財說，原本他認為沒必要，公益是「默默做給老天看，不是做給人看」，是周遭朋友鼓勵「可以傳染更多社會正面能量」，才讓縣府提報，能獲選很高興。（編輯：黃于）1070323

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