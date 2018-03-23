16歲開始做公益 6旬木工周生財獲模範勞工

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）屏東縣木工業職業工會會員代表周生財國小畢業就學習做木工，只要看到弱勢家庭便免費協助修繕，還籌組慈善會集眾人之力做公益，16歲至今，54年不間斷，獲選全國模範勞工。

周生財接受訪問時表示，小時候家裡窮，常讓左右鄰居瞧不起，父母從小就告誡，不要墮落，長大後賺錢要回饋社會，國小畢業後，他沒再升學，從事木工學徒，父母的教誨一直謹記在心，16歲那年，他看到有戶弱勢家庭房屋破舊，就用自己的技能免費幫他們修繕房屋，獲得很大的成就感，也從此踏上公益之路。

周生財說，看到需要幫助的人，他口袋有多少錢就拿出來幫忙，但後來發現自己一個人力量有限，於是在20多歲時，籌組南州愛心慈善會，集眾人之力幫助弱勢，除了無償修繕房屋外，也捐款濟助，做社會公益似乎成了日常，後來又加入義消，去年也加入縣政府的百工師傅志工團。