司法挺MeToo 性騷擾列法官懲戒項目

（中央社記者蕭博文台北23日電）前法官陳鴻斌被控性騷擾改判案引來各界批評，司法院今天表示，已研議具體改革方案，包括將性別歧視、性騷擾具體列為法官不當行為及懲戒項目。
司法院秘書長呂太郎今天與司法院同仁高舉「司法#MeToo」、「我挺你」標語並高呼口號，宣示將深化司法人員性別意識具體作為，建立性別友善職場。
他表示，為回應各界對強化司法人員性別平權意識的期盼，已召開「人權與兒少保護及性別友善委員會」會議，做出初步的具體改革結論。
呂太郎說，將把性別歧視、性騷擾，具體列為法官法、法官倫理規範中的言行不當行為及移送懲戒項目，提醒法官避免觸犯，彰顯司法院推動性別平等的決心，並建立被性騷擾或性別不友善的申訴及救濟流程。
針對白玫瑰運動發起25日到司法院抗議，呂太郎回應，尊重民眾訴求，將納為改革及修法重要參考意見。
司法院規劃，將性別意識概念納入司法人員的職前訓練，性別平權議題列為司法機關首長、主管的必修課程，並明確規範司法人員每年應接受性別意識課程的時數，另考量性平意識需長期累積內化，培訓規劃以帶狀式、案例研討較具學習效果。
前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控對助理有異常互動，監察院在民國104年10月通過陳鴻斌的彈劾案，送交職務法庭決定。
職務法庭審理後，在105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴成功，職務法庭在3月8日婦女節當天將原判決廢棄，改成罰款新台幣216萬多元。(編輯:孫承武)1070323