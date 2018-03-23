司法挺MeToo 性騷擾列法官懲戒項目

（中央社記者蕭博文台北23日電）前法官陳鴻斌被控性騷擾改判案引來各界批評，司法院今天表示，已研議具體改革方案，包括將性別歧視、性騷擾具體列為法官不當行為及懲戒項目。

司法院秘書長呂太郎今天與司法院同仁高舉「司法#MeToo」、「我挺你」標語並高呼口號，宣示將深化司法人員性別意識具體作為，建立性別友善職場。

他表示，為回應各界對強化司法人員性別平權意識的期盼，已召開「人權與兒少保護及性別友善委員會」會議，做出初步的具體改革結論。

呂太郎說，將把性別歧視、性騷擾，具體列為法官法、法官倫理規範中的言行不當行為及移送懲戒項目，提醒法官避免觸犯，彰顯司法院推動性別平等的決心，並建立被性騷擾或性別不友善的申訴及救濟流程。