河川整治典範　台中獲前瞻37億元挹注

市長林佳龍104年上任之初即在「台中好生活2025旗艦計畫」中擘劃大台中水環境願景，積極推動「台中清溪計畫」，致力改善河川水質，以營造親水河岸空間為目標，並同時編列預算進行先期規劃。

「全國水環境改善計畫」採競爭型機制，經各領域委員與專家學者審查評分，包含民眾認同度、計畫總體規劃完善性、水環境改善效益、亮點成效、地方政府整合推動重視度等多達12項，台中市提出6條亮點水系改善計畫，包含柳川第二期、綠川、惠來溪系統（惠來溪、潮洋溪及黎明溝）、旱溪排水、筏子溪及南勢溪等水環境改善計畫，內容完整且規劃完善，因此獲得中央37億元補助，補助經費為全國最高。

水利局長周廷彰指出，綠川、柳川整治成功引起市民迴響，同時也是全國矚目的水環境建設亮點，市府為進一步推動全流域治理，持續擴大整治柳川上、下游，也讓綠川整治往南區推進，以完整形塑綠川、柳川新軸線風貌，另外，為使台中市水域發展更完善，市府也提出惠來溪、潮洋溪、黎明溝及南勢溪等水環境改善計畫，發展在地水岸特色，並提出旱溪排水水環境改善計畫，改善旱溪水質，同時辦理水利園區及鄰近區域設施改善。

周廷彰進一步指出，筏子溪於永春東路至台中高鐵站河段之左岸高灘地整治日前已完工啟用，「TAICHUNG」文字地標更成為打卡新熱點，本次也獲核定辦理車路巷橋至永安橋河段之水質及水環境改善，未來將致力提供市民親水優質環境，致力打造水岸花都，朝向宜居城市的目標邁進。