哈特趨勢／滑世代愛韓流　電商主客群超嫩　國小生也來問

年輕族群人手一機，「滑世代」年齡層越來越向下，再加上韓流當道，交易明星商品的人越來越多，又可超商寄件取件付款，都讓這群沒有信用卡、25歲以下的學生與年輕上班族，成為電商個人賣場的主要族群。而為了搶攻市占率，業者推出多元行銷，除滿額免運外，也持續發放折價券，最新更推出私訊功能升級再優化，即時傳圖功能正式上線，希望品牌整體明（2019）年能轉虧為盈。

商店街市集擁有個人賣場、網路開店、購物中心三大電子商務模式。2013年7月，旗下個人賣場正式上線。2017年個人賣場推出行動拍賣APP，吸引大量年輕社群進駐。探究其快速崛起的原因，包括手機滑世代年齡層向下延伸，據統計目前有7到8成下單交易來自手機，且推出多項免費優惠服務，如免上架費、免超取運費、免成交手續費、免信用卡手續費、免帳戶提領手續、免ATM訂單辦退手續費之服務等。

而探究主要客層，以25歲以下的年輕上班族與學生為最主要族群，甚至有國小生也有興趣，寫信問客服相關問題。商店街總經理蘇芸表示，品牌觀察到年輕族群的消費特性，部分使用者沒有信用卡、喜歡追星，網購時費用為最主要考量，因此為持續搶攻市占率，推出多元行銷，如滿99元免運、可超商寄件付款取貨，發放10元20元折價券。

蘇芸說「別小看這些折價券，使用率高達8成」，去（2017）年雙11更發出50萬張的20元折價券，效果不錯，預計今年也會擴大使用折價券來增加使用者的黏著度。另外，觀察平台上的交易商品，發現明星商品、美妝用品為最大宗，其中也跟近年韓流當道有關，平台交易韓星小卡、周邊與應援用品非常熱絡，意外養出新客群來。

因此雖然個人賣場的平均客單價約600、700元，不比其他電商模式的2000元，但商品數快速累計超過2億件，超商取件更達1000萬件次。而為持續搶占市場大餅，也持續優化平台介面，推出私訊傳圖功能，賣家可利用新增加的傳圖功能，將商品圖片或商品細部照片即時傳給買家參考，更有效讓買家了解商品狀況後，可縮短私訊溝通過程及加快購買下單的意願與速度。

另外，由於平台商品數超過2億件，針對賣家可能有曝光的需求，預計於今年第2季推出廣告機制，不僅可滿足賣家所需，對個人賣場也希望有虧損止血的作用，力拼讓商店街市集整體在明（2019）年轉虧為盈，而現階段則以擴大市場並做好服務為最主要目標。