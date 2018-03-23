台大醫院雲林分院慶生 立足雲林放眼世界

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，回顧過去，除了繼續深化急重症醫療及創新服務，放眼世界推動國際醫療，在台灣最大友邦西非布吉納法索及南向政策重點國家印尼，都展現佳績。

黃瑞仁說，台大醫院雲林分院與國合會在去年3月簽訂台灣與布國醫療合作計畫，在徵求人選時沒有一個科別表示能外派1年，後來改為海選，獲悉內科部加護病房醫師王馨儀可能有興趣，但是當時她正好休假到約旦自助旅行，心想能當背包客獨自旅行，具備獨立自主條件，是不可多得人選，後來詢問獲得爽快答應。

王馨儀被公認是台灣最年輕也是唯一女性駐外醫療團醫療長，赴任1年後返台，今天出現在院慶活動，受到「英雄式」歡迎。

她說，去年2月初才知道有此任務，準備相當匆促，2月底決定，3月31日前往布國古都古醫院，在當地主要是看診、建立急重症醫療體系，因為當地沒有加護病房，急診也是初階，重點在建立當地急重症醫療能力。

布國古都古醫院4名醫師來台受訓返國，王馨儀說，終於有生力軍加入，一起推動重症醫療，但是當地醫療資源嚴重缺乏，只能先建立簡單加護病房。

專長胸腔內科、重症醫學的王馨儀說，前往偏僻鄉間衛生站看診之餘，在醫院做主題式醫療，例如呼吸道疾病、氣喘等，當地呼吸道治療水準落後正規醫療10年至20年，所以從主題式醫療著手，盼改善當地迫切需要的疾病問題。（編輯：張銘坤）1070323