台盼加入美境外通關計畫 AIT：歡迎

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）外交部長吳釗燮今天表示，台灣希望加入美國境外預先通關計畫，相關部會已開始做準備，但目前美國還沒開放下一輪申請。美國在台協會則說，美國歡迎台灣加入的意願。
吳釗燮下午出席學生團體參訪外交部的活動，接受媒體採訪時表示，加入美國境外預先通關計畫（USborder preclearance）是台灣的期待，相關部門已經開始做準備；但是美國目前還沒開放下一輪申請，也尚未宣布下一輪申請的時間。
吳釗燮說：「我們的期待是越快越好」。
美國在台協會（AIT）發言人游詩雅（Sonia Urbom）向中央社記者表示，美國歡迎台灣有意加入這項計畫。這項計畫是由美國國土安全部海關及邊境保護局（CBP）負責。
外交部發言人李憲章稍早表示，為評估推動加入美國境外預先通關計畫的效益與影響，政府已召開跨部會會議，討論計畫內容、申請程序、執行方式及可能效益等，並與美方保持聯繫，為持續提升國民赴美便利做好準備。
根據CBP網站資訊，目前美國境外預先通關計畫納入全球15處機場，包括愛爾蘭、巴哈馬、加拿大等國都有機場加入這項計畫。CBP人員派駐在這些地點，針對飛往美國的班機，執行旅客上機前的安全檢查。
CBP表示，境外預先通關計劃除有助強化安全外，對訪美旅客來說也是一大便利，旅客一到達美國後，就能立即離開機場。
繼2012年台灣加入美國「免簽證計畫」後，去年11月，台灣也成為東亞第3個加入美國「全球入境計畫」的國家。（編輯：李信寬）1070323