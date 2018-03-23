台盼加入美境外通關計畫 AIT：歡迎

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）外交部長吳釗燮今天表示，台灣希望加入美國境外預先通關計畫，相關部會已開始做準備，但目前美國還沒開放下一輪申請。美國在台協會則說，美國歡迎台灣加入的意願。

吳釗燮下午出席學生團體參訪外交部的活動，接受媒體採訪時表示，加入美國境外預先通關計畫（USborder preclearance）是台灣的期待，相關部門已經開始做準備；但是美國目前還沒開放下一輪申請，也尚未宣布下一輪申請的時間。

吳釗燮說：「我們的期待是越快越好」。

美國在台協會（AIT）發言人游詩雅（Sonia Urbom）向中央社記者表示，美國歡迎台灣有意加入這項計畫。這項計畫是由美國國土安全部海關及邊境保護局（CBP）負責。