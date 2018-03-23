英媒：美國對中國貿易戰將易發難收

（中央社台北23日電）美國總統川普對中國進口貨品課徵重稅，以及北京隨後宣布的反制手段，引發市場對新貿易戰的憂慮。分析指出，貿易戰或許是川普想要的，但很可能易發難收，最後變成無法掙脫的泥淖。

文章表示，有人擔心，川普政府似乎缺乏如何結束這場貿易戰的策略。

分析指出，假若這是一場一觸即發的軍事衝突，美國華府將會擠滿了人，告誡川普不要發動一場不知道如何脫身的衝突，「換句話說，川普對中國的貿易戰可能會像入侵阿富汗一樣，變成一個長久無法掙脫的泥潭。」

這篇分析說，即使川普認為他如此做是為了在11月中期選舉前，落實對選民承諾的貿易保護措施，但一項著眼於短期政治利益的政策，可能對全球最大的兩個經濟體造成長期破壞。

文章提到，川普曾表示要減少美中之間高達3750億美元的年度貿易逆差，並要求北京拿出縮減逆差1000億美元的計畫，他和手下官員也都曾談到要推動企業回美國建廠，換句話說，他的關注點主要在國內。

文章分析，除非北京修改智慧財產權制度、投資規則以及其他影響企業在中國經營的法規，才能真正有利於美國企業。要獲得中方這種讓步需要艱難的談判，但川普的團隊一再暗示厭倦了與中國協商，去年即凍結了主要的美中雙邊經濟對話。

川普的支持者認為，他試圖透過可能產生的後果以促使中國拿出行動，而非透過無休止的談判以及向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。

另一種可能性是川普認為，在他強烈的措詞和日趨嚴厲的制裁下北韓因此屈服，「信心倍增的川普就要發動一場他相信自己能贏的貿易戰」。（編輯：周慧盈/林克倫）1070323