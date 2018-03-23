美股牛市9年 星巴克執行長：走在路上仍有2008年

Schultz 說：

三年或四年前我開始注意到了一些事情，你不必是天才就能發現電子商務對實體零售的影響。這導致了今天服務於客戶的實體零售商數量的巨大減少，因為較少的客戶進入他們的商店，導致許多國家、地區、和當地的許多商店歇業。

現在，由於我們目睹的情況，我們也看到了其他一些情況，那就是現在全國各地都有空蕩蕩的店面。我們兩週前在紐約從第 59 大街走到第 79 大街的麥迪遜大道，曼哈頓出現了許多空蕩蕩的店面。這讓我想起 2008 年的災難性金融危機。但是，原因非常容易理解，過去 5 到 10 年的租金結構一直在以歷史性的速度增長，而零售商沒有過去 5 年的客戶數量，無法生存。

所以他們關閉了商店，因此，我可以向你保證，就像我在 2014 年預測的那樣，租金一定得下降，否則房東的店面將保持閒置。我們每年增加近 700 家新的星巴克門市。所以我們要充分利用這種情況。隨著我們在勞動力成本上漲的情況，未來的幾年內，我們認為租金正在走下降的趨勢，星巴克的經濟模式將因此宏觀而得到增強情況。