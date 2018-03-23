郭雪芙自招「像花瓶」　坦言和李毓芬、宋米秦沒聯絡

郭雪芙今（23）日出席美妝活動，許久未在台灣露面的她，笑說有點緊張，所以胸口出現了過敏情形，還在找方法適應。問及之前在大陸拍攝許多電視劇、錄製綜藝節目，難道還沒習慣站在鎂光燈前？郭雪芙則回應：「沒有，所以我都站在旁邊、偶爾才會語出驚人，但就是很偶爾。」有媒體開玩笑稱她這樣像「花瓶」，郭雪芙直率表示：「我也這樣覺得！」超直白回答，瞬間驚呆現場媒體。

郭雪芙透露，最近都在籌備新專輯，將會錄製3首新歌，目前已經錄好第一首。問及除了練唱，有無計畫其他演藝活動？她表示：「就是拍MV。」但因為曲風偏向真實的自己、動感，所以沒有MV男主角，全靠自己演出。許久未拍攝台劇的郭雪芙，也透露目前有在計畫，但一切都要等到唱片發行之後再說。