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娛樂

郭雪芙自招「像花瓶」　坦言和李毓芬、宋米秦沒聯絡

記者徐郁雯／台北報導2018/03/23 17:47
▲ 郭雪芙出席化妝品牌活動。（圖／記者陳明安攝，2018.03.23）
▲ 郭雪芙出席化妝品牌活動。（圖／記者陳明安攝，2018.03.23）

郭雪芙今（23）日出席美妝活動，許久未在台灣露面的她，笑說有點緊張，所以胸口出現了過敏情形，還在找方法適應。問及之前在大陸拍攝許多電視劇、錄製綜藝節目，難道還沒習慣站在鎂光燈前？郭雪芙則回應：「沒有，所以我都站在旁邊、偶爾才會語出驚人，但就是很偶爾。」有媒體開玩笑稱她這樣像「花瓶」，郭雪芙直率表示：「我也這樣覺得！」超直白回答，瞬間驚呆現場媒體。

郭雪芙透露，最近都在籌備新專輯，將會錄製3首新歌，目前已經錄好第一首。問及除了練唱，有無計畫其他演藝活動？她表示：「就是拍MV。」但因為曲風偏向真實的自己、動感，所以沒有MV男主角，全靠自己演出。許久未拍攝台劇的郭雪芙，也透露目前有在計畫，但一切都要等到唱片發行之後再說。


▲ 郭雪芙出席化妝品牌活動。（圖／記者陳明安攝，2018.03.23）

談及「Dream girls」成員宋米秦懷孕一事，郭雪芙則說：「我剛剛才知道！」表示今天工作結束後，會傳訊給對方祝賀。近日成員之一的李毓芬也發行新專輯，郭雪芙透露已經聽過了，也誇讚李毓芬情感豐沛，問及會不會傳訊關心？郭雪芙笑說：「今天工作結束後會傳。」但郭雪芙坦言與兩人私下都沒有聯絡，也不會分享生活近況。


▲ 郭雪芙出席化妝品牌活動。（圖／記者陳明安攝，2018.03.23）


▲ 郭雪芙出席化妝品牌活動。（圖／記者陳明安攝，2018.03.23）

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人間煉獄　遭導演強暴姊妹相繼輕生49歲女星如少女　逆齡菜單曝光

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