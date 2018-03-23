伊能靜當媽如少女　逆齡菜單曝光

藝人伊能靜生了兩個孩子，49歲身材依舊曼妙，歲月沒有在她的身上留下痕跡，她今（23）日在微博大方分享自己的逆齡菜單，讓粉絲直呼開心。

伊能靜發文寫下，「享瘦菜單！能吃飽、營養均衡、多蔬菜、高蛋白。煮過頭的食物、調味過多的加工食物、需要燉煮時間長的食物，營養師說，那就是肉類的腐爛屍體，沒有營養。而蔬菜的纖維和維生素全被破壞，本來很新鮮的食材被煮成一鍋鍋的加工菜，以為吃了很多，除了發胖的熱量，啥也沒攝取。都是吃肉和菜，但妳皮膚暗沈、水腫、發胖、毛孔粗大、口幹、脹氣、越吃越累。」她點出現代人飲食問題。