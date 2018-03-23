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娛樂

伊能靜當媽如少女　逆齡菜單曝光

娛樂中心／綜合報導2018/03/23 17:49
▲伊能靜當媽如少女。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.23）
▲伊能靜當媽如少女。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.23）

藝人伊能靜生了兩個孩子，49歲身材依舊曼妙，歲月沒有在她的身上留下痕跡，她今（23）日在微博大方分享自己的逆齡菜單，讓粉絲直呼開心。

伊能靜發文寫下，「享瘦菜單！能吃飽、營養均衡、多蔬菜、高蛋白。煮過頭的食物、調味過多的加工食物、需要燉煮時間長的食物，營養師說，那就是肉類的腐爛屍體，沒有營養。而蔬菜的纖維和維生素全被破壞，本來很新鮮的食材被煮成一鍋鍋的加工菜，以為吃了很多，除了發胖的熱量，啥也沒攝取。都是吃肉和菜，但妳皮膚暗沈、水腫、發胖、毛孔粗大、口幹、脹氣、越吃越累。」她點出現代人飲食問題。


▲伊能靜分享逆齡菜單。（圖／翻攝自微博 , 2018.3.23）

她透露，「這是我一周午、晚餐的部分功能表，早餐則是燕窩、小米雜糧粥一小碗，配蒸的紅薯一小塊。晚上睡前再加一小把堅果配紅酒，每餐八分飽，每周重量訓練三天，接下來會增加瑜珈一天，真的想吃甜食，就吃一點紅糖紅豆、紅糖酒釀、紅糖銀耳，糖要少，而且只能吃熱的喔。」

她強調，「再提醒大家一次，要瘦沒有別的捷徑，只有飲食控制和運動！那些問我怎麼可以瘦的快一點，沒有辦法！不吃很容易因為太壓抑反彈更厲害，學會吃簡單健康的食物，享受健身的快樂，才可能維持一輩子！」發文最末，她忍不住喊話，「閨蜜們！美一輩子！享瘦健康！妳可以！」

 

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關鍵字伊能靜瘦身菜單逆齡少女
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