地球一小時 飯店業者響應關燈

（中央社記者陳葦庭台北23日電）國際性環保活動「Earth Hour地球一小時」將在明天晚間8時30分到9時30分登場，全台各大飯店也宣布響應，鼓勵房客一起關燈，環保愛地球。

由瑞士環保團體「世界自然基金會（WWF）」發起的年度國際性環保活動「Earth Hour地球一小時」，今年邁入第10屆，根據台電統計，去年地球一小時關燈活動為全台省下8萬度電，相當於近全台一個月用電量的5%，減少了約51頓二氧化碳排放量，等於為全球種植了近5000棵大樹。

今年全台有多家飯店響應，包括雲朗觀光集團旗下君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店苗栗以及兆品酒店嘉義，除了關閉外牆燈光，也鼓勵旅客關掉房間電燈，齊聚公共區域。