地球一小時 飯店業者響應關燈

（中央社記者陳葦庭台北23日電）國際性環保活動「Earth Hour地球一小時」將在明天晚間8時30分到9時30分登場，全台各大飯店也宣布響應，鼓勵房客一起關燈，環保愛地球。
由瑞士環保團體「世界自然基金會（WWF）」發起的年度國際性環保活動「Earth Hour地球一小時」，今年邁入第10屆，根據台電統計，去年地球一小時關燈活動為全台省下8萬度電，相當於近全台一個月用電量的5%，減少了約51頓二氧化碳排放量，等於為全球種植了近5000棵大樹。
今年全台有多家飯店響應，包括雲朗觀光集團旗下君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店苗栗以及兆品酒店嘉義，除了關閉外牆燈光，也鼓勵旅客關掉房間電燈，齊聚公共區域。
另外，寒舍集團旗下台北喜來登酒店、寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店，台北凱撒大飯店、凱達大飯店，六福旅遊集團旗下六福皇宮、六福萬怡酒店，美麗信酒店集團旗下美麗信花園酒店和新竹美麗信酒店也都響應這次熄燈計畫。
為鼓勵旅客離開房間節能減碳，六福旅遊集團也在當晚舉辦阿卡貝拉人聲音樂會，找來2017年台灣盃現代阿卡貝拉大賽社會組金牌得主Just Vocal Band的快閃演唱，一起在浪漫人聲音樂中節能減碳，守護地球。（編輯：梁君棣）1070323