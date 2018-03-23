竹市風livehouse試營運 樂團輪番唱

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市首座可容納600人的專業級中型表演場館「風livehouse」今晚起試營運三天，邀請金曲樂團麋先生、電音樂團April Red紅輪番開唱，準備嗨翻全場。

新竹市長林智堅今天受訪表示，由建築與聲學專家共同打造的「風livehouse」，吸音及隔音均經過專業測試，是新竹市首座專業級中型展演空間，希望提供在地表演團體及獨立音樂優質的展演場地，期望能為新竹市挹注年輕、充滿活力的音樂文化。

「成就更多年輕人的音樂夢」林智堅表示，新竹市是一座年輕的城市，需要熱情的音樂活力注入，因此將「風livehouse」定位為提供在地年輕人展演的舞台，來自各地的音樂愛好者也能使用。