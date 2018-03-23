影音／16名國小生騎獨輪車　勇闖百公里

「獨輪車」目前是一項流行且健康安全的運動，需要靠平衡感及全身協調性，還可促進腦部發展。 23日清晨6：40，高雄市大寮區翁園國小16位高年級獨輪車隊孩子，天未亮就已聚集在操場做熱身操，為了是要挑戰自我，騎獨輪車挑戰「雙園路線108公里」。在林金穗校長鳴槍後，將憑藉自己雙腳駕馭最愛的獨輪車，利用一天半的時間不停轉動，轉動108公里、轉動彩色童年的青春，轉入夢想的騎乘，大寮區翁園國小至國境之南—墾丁國家公園；過去小選手們因喜歡而投入練習、因投入而獲得成長喜悅。其中一位小選手表示，一個人騎獨輪車很孤單，而一群人騎獨輪車真的很快樂！相信這瘋狂的事一輩子一定要體驗一次。行經省道時，沿途不少熱情民眾也為他們加油打氣。



▲孩子絕不喊苦更不退縮，因為它們深信，獨輪車是我的最愛。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.03.23）

校長林金穗表示，該校從101年起推廣獨輪車運動，曾多次在全國比賽獲獎，師生動起來，歷經先前28公里高雄橋頭糖廠、40公里屏東潮州、65公里屏東大鵬灣三次的行前路騎訓練，看到學生為達目標彼此約定，相互扶持鼓勵、一同練體能、跌倒再爬起、受傷不放棄，家長們更是親身投入、慷慨解囊贊助經費，領騎、補給、維修、交管、後勤，樣樣無怨言，走入孩子獨輪世界，參與成長。看到小選手們那箇中奧妙絕非身為師長的我們所能體認。練習時為求真、求善、求美，每一環節練了摔、摔了爬起再練，清秀臉龐留下的已不知是汗水還是淚水。



▲能給孩子怎樣炫麗耀眼的彩色童年，是家長們需思考的。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.23）

教練郭克偉說，對孩子們而言，騎獨輪車不再只是一種不可能的運動。透過獨輪車，孩子們培養出堅毅的學習精神與專注力，也讓他們看見，不要低估自己的能力，只要全力以赴、堅持到底，將會為自己創造無限多個可能。看著孩子愛獨輪、瘋獨輪、飆獨輪、舞獨輪，在獨輪車世界中創造一頁頁璀璨詩篇。郭克偉說，和孩子共許了一個夢，一個帶著孩子透過悲、喜、淚交織的過程，因著信心、勇氣與扶持，騎乘獨輪車挑戰墾丁的人生大夢。



▲翁園國小16名學童挑戰獨輪車百公里長征。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.23）

翁園國小16名學生上午6：40從校門口出發，展開108公里獨輪車旅程，學校老師、家長以救援車、騎單車全程陪同完成艱困行程，對學生體力是一大挑戰。行程規劃一旦遇到落山風，就要避開該路段，學童卻認為這樣有殘缺部分，要求師長給他們挑戰的機會，因此在安全前提下，讓他們完成心目中一生最瘋狂的事。



▲翁園國小16名學童挑戰獨輪車百公里長征。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.23）