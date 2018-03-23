遠赴西非布國 王馨儀不一樣行醫路

飛越1萬2000公里回台的王馨儀受到「英雄式」讚譽，她說，從主題式醫療著手，希望改善當地迫切需要的疾病問題。

台大醫院雲林分院從衛生署立雲林醫院改制，到今年3月止屆滿14週年，院方以「立足雲林，放眼世界」主題慶生，台大醫院總院、國際合作發展基金會（國合會）、雲林分院及地方各界與會慶祝。

（中央社記者葉子綱雲林縣23日電）台大醫院雲林分院今天慶祝改制14週年，出國一年擔任西非布吉納法索醫療團醫療長的王馨儀，看到當地醫療資源的嚴重缺乏，看到當地民眾期待的眼神，深感能做到的實在很有限。

王馨儀形容剛到當地情況，到布國時是晚間，等隔日白天一看，發現全部黃土，沒有柏油路，房子是土角厝或茅草屋，沒有鋼筋水泥，使用水電是非常奢侈，停電停水是常有的事，民眾生活僅能滿足基本需求。

王馨儀說，眼睛所見醫療設備是最簡單的，例如，只有氧氣導管，沒有台灣所見的呼吸面罩或呼吸器，病床的點滴架用木棒取代，所以行醫相當困難。

讓她感受最深的是，帶著台灣政府及醫院的期望，來到布國，面對的是當地居民期待的眼神，但是，當地醫療資源嚴重缺乏，也深深感覺無法做到很多。

王馨儀說，曾有一名病患來看診，症狀是氣喘、胸悶，經心電圖檢查，發現嚴重心律不整，心跳高達150下，狀況已持續三個月，已出現心衰竭，需要送急診，在台灣只要靜脈注射，很容易控制。

但是，在布國因為藥物、設備缺乏，這名病患拖延3個月沒有發現，王馨儀無奈說，她能給予的治療也很有限，沒有加護病房，沒有靜脈注射，沒有相關設備，只能給口服藥，雖然口服藥效果也有限，更重要的是，口服藥的醫藥費需要患者半個月的薪水，買藥時要先回家賣掉動物才有錢去買。

王馨儀表示，雖然人去到哪裡，但是缺乏周邊設備與檢驗儀器等，醫師能做的其實很有限，深深感受到背負著當地居民的期待眼神，卻又無能為力。

王馨儀建議，建立完整醫療團隊，瞭解國際醫療支援所在地居民的實際需求，在台灣想的與當地真正需求落差很大，走入當地才能瞭解實際情況，網羅各領域專長醫師成立醫療團隊，才能做得有聲有色。（編輯：黃于）1070323