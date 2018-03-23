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嚴部長視察中科院　勉戮力達成國防自主目標

軍聞社2018/03/23 15:51
▲ 國防部長嚴德發23日前往中科院，視導「國防自主」研發成果。（軍聞社記者李一豪攝）
▲ 國防部長嚴德發23日前往中科院，視導「國防自主」研發成果。（軍聞社記者李一豪攝）
國防部長嚴德發23日視導中科院，瞭解「紅雀」無人機系統等各式裝備研發、測試現況。（軍聞社記者李一豪攝）國防部長嚴德發23日巡視中科院自辦診所、幼稚園等機構，肯定該院照顧同仁的用心與努力。（軍聞社記者李一豪攝）

（軍聞社記者李一豪桃園23日電）國防部長嚴德發今日以國家中山科學研究院董事長身分，前往中科院視導，期勉該院同仁致力國防科技研發，強化整體防衛力量，協力達成「國防自主」政策目標。

　嚴部長上午由副部長張冠群上將等人陪同前往中科院，聽取工作簡報，瞭解該院武器裝備研發、軍民通用科技推廣，以及參與國際合作計劃的傑出成果。

　嚴部長相當關心研發工作，詳細瞭解各式裝備研發、測試進度，期許中科院持續與國軍單位密切協調合作，攜手建構堅實防衛力量，達成「防衛固守、重層嚇阻」戰略構想。

　嚴部長表示，中科院具備傑出人才與優異的研發能量，不論在國防、經濟方面，均是執國內牛耳的科研重鎮，期望中科院持續落實人才培育工作，並積極與產業鏈結，借重各方資源，共同打造「以質勝量」的國防武力。

　嚴部長特別提醒中科院，由於該院為國防科研重鎮，掌握許多關鍵技術與機密，務必強化資訊安全防護，並落實保密防諜，保持高度警覺與嚴防滲透，確保機密資訊安全，維護國家整體利益。

　期間，嚴部長也前往中科院自辦的石園聯合診所、逸光幼稚園等單位，巡視營運狀況，對於該院提供優質的醫療服務與托兒機構，使全院同仁無後顧之憂，能全心投入科研工作，表達肯定與嘉勉。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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