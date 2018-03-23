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政治

菲律賓雅米島建基地　海軍與海巡合作維護漁民權益

記者呂烱昌／台北報導2018/03/23 18:19
▲菲律賓將在雅米島（Mavulis）(箭頭處)建海事基地，距離蘭嶼南方僅98公里。（圖／Google Map )
▲菲律賓將在雅米島（Mavulis）(箭頭處)建海事基地，距離蘭嶼南方僅98公里。（圖／Google Map )

菲律賓軍方下( 4 )月起將在距離台灣蘭嶼南方98公里的雅米島（Mavulis）興建海事基地，令我國漁民擔心在東部海域作業可能遭受威脅。國防部今( 23 )日表示，將執行偵巡與護漁任務，確保我國漁民在經濟海域內合法權益。

國防部表示，國軍將一本堅定維護海權之立場，持續嚴密監偵我國周邊海、空域狀況，同時海軍與海巡署及漁業署緊密結合，執行偵巡與護漁任務，確保我國漁民在經濟海域內合法權益。

國防部強調，保護我國漁民在經濟海域內合法權益，是國軍的核心任務之一。海軍偵巡與海巡執法密切結合執行護漁任務，未來在漁汛期(四月至六月)期間，將加派海、空兵力強化護漁的頻次與密度，並機動調整待命艦艇，結合海巡執行護漁任務，保障我國漁民合法權益。

海巡署 22 日晚間發布新聞稿指出，雅米島係在「台菲重疊海域漁船作業南界限」以外，基本上對我護漁不會有所影響。菲國單方面強化島嶼設施並不影響台菲海域重疊的事實，且政府所公告劃設的「作業南界限」也不會因此而有所改變。

海巡署指出，台菲重疊海域的漁業爭議，仍應由外交協商及漁業談判途徑解決。海巡署將依海域情勢、漁船作業分佈、勤務能量等因素，機動調整艦艇數量與部署位置， 確保漁民作業權益。

關鍵字雅美島海軍海巡署護漁
傅崐萁轟中央放狗咬人　陳美伶答了

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