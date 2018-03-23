菲律賓雅米島建基地　海軍與海巡合作維護漁民權益

菲律賓軍方下( 4 )月起將在距離台灣蘭嶼南方98公里的雅米島（Mavulis）興建海事基地，令我國漁民擔心在東部海域作業可能遭受威脅。國防部今( 23 )日表示，將執行偵巡與護漁任務，確保我國漁民在經濟海域內合法權益。

國防部表示，國軍將一本堅定維護海權之立場，持續嚴密監偵我國周邊海、空域狀況，同時海軍與海巡署及漁業署緊密結合，執行偵巡與護漁任務，確保我國漁民在經濟海域內合法權益。



國防部強調，保護我國漁民在經濟海域內合法權益，是國軍的核心任務之一。海軍偵巡與海巡執法密切結合執行護漁任務，未來在漁汛期(四月至六月)期間，將加派海、空兵力強化護漁的頻次與密度，並機動調整待命艦艇，結合海巡執行護漁任務，保障我國漁民合法權益。