波頓接下白宮國安顧問 亞洲各國紛表關切

（中央社首爾23日綜合外電報導）美國總統川普昨天宣布，前美國駐聯合國大使波頓將出任白宮國家安全顧問，今天引起南韓與亞洲各國的關切，引發各界對川普和北韓領導人金正恩懸而未決的峰會的疑慮。

路透社報導，川普（Donald Trump）昨天傍晚在推特宣布，波頓（John Bolton）將接替麥馬斯特（H.R.McMaster）出任白宮國家安全顧問，波頓以曾主張使用武力對付伊朗和北韓的強硬立場而聞名。

南韓政府官員表示，他們會針對正進行中的南、北韓關係緩和議題，持續和華盛頓當局密切溝通。