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中央社

波頓接下白宮國安顧問 亞洲各國紛表關切

中央社2018/03/23 18:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾23日綜合外電報導）美國總統川普昨天宣布，前美國駐聯合國大使波頓將出任白宮國家安全顧問，今天引起南韓與亞洲各國的關切，引發各界對川普和北韓領導人金正恩懸而未決的峰會的疑慮。

路透社報導，川普（Donald Trump）昨天傍晚在推特宣布，波頓（John Bolton）將接替麥馬斯特（H.R.McMaster）出任白宮國家安全顧問，波頓以曾主張使用武力對付伊朗和北韓的強硬立場而聞名。

南韓政府官員表示，他們會針對正進行中的南、北韓關係緩和議題，持續和華盛頓當局密切溝通。

一位南韓總統府高級官員告訴記者說：「我們的立場是，如果開啟一條新路，我們必須走上這條道路。波頓充分瞭解朝鮮半島議題，最重要的是，我們知道他是川普信任的幕僚之一。」

他表示，南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶（ChungEui-yong）尚未和波頓聯繫，但鄭義溶對麥馬斯特將離職的反應則說「不差」。

日本政府指出，希望和華盛頓當局的溝通能照常進行，一位日本政府官員說，他「非常樂觀」看到日本能與波頓和睦相處，因為他有很多日本政府官員的朋友。

中國北京人民大學中、美兩國關係專家時殷弘則表示，任命波頓為白宮國家安全顧問，將進一步削弱中、美兩國對於安全議題觀點一致的希望。

他說：「川普和中國國家主席習近平曾公開談到雙方合作的邏輯，但卻在貿易及安全合作上背道而馳，這些談話看似越來越空洞。」（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070323

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