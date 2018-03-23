印度司機嗆小費太少　柯淑勤「這樣做」超霸氣

羅時豐、方文琳、柯淑勤今（23）日出席媒體餐敘，談及新戲《情·份》ㄧ夫擁二妻的情節，羅時豐笑說：「戲裡這樣是滿有趣的，但在現實就很麻煩。」還透露老婆的朋友擁有4位妻子，過年還可以聚在一起打麻將，馭妻術相當厲害。

剛從印度旅遊回來的柯淑勤表示，自己沒有宗教信仰，純粹就是去探訪佛陀的八大聖地，認為這一趟相當值得。問及此次旅行，有無發生印象深刻之事？柯淑勤則氣憤表示，當時在恆河旁坐人力車時，司機向他們要小費，柯淑勤與友人則湊了30塊印尼幣給對方，沒想到該位司機竟還給他們，表示：「太少了。」氣得她直言：「要嘛就是這30塊，不然就都沒有。」霸氣個性連到國外都一覽無遺。