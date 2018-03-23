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娛樂

印度司機嗆小費太少　柯淑勤「這樣做」超霸氣

記者徐郁雯／台北報導2018/03/23 18:25
▲柯淑勤（左起）、羅時豐、方文琳演出三角戀。（圖／台視提供，2018.03.23）
▲柯淑勤（左起）、羅時豐、方文琳演出三角戀。（圖／台視提供，2018.03.23）

羅時豐、方文琳、柯淑勤今（23）日出席媒體餐敘，談及新戲《情·份》ㄧ夫擁二妻的情節，羅時豐笑說：「戲裡這樣是滿有趣的，但在現實就很麻煩。」還透露老婆的朋友擁有4位妻子，過年還可以聚在一起打麻將，馭妻術相當厲害。

剛從印度旅遊回來的柯淑勤表示，自己沒有宗教信仰，純粹就是去探訪佛陀的八大聖地，認為這一趟相當值得。問及此次旅行，有無發生印象深刻之事？柯淑勤則氣憤表示，當時在恆河旁坐人力車時，司機向他們要小費，柯淑勤與友人則湊了30塊印尼幣給對方，沒想到該位司機竟還給他們，表示：「太少了。」氣得她直言：「要嘛就是這30塊，不然就都沒有。」霸氣個性連到國外都一覽無遺。


▲柯淑勤（左起）、羅時豐、方文琳演出三角戀。（圖／台視提供，2018.03.23）

劇中柯淑勤與方文琳飾演大、小老婆，不若老派八點檔劇情，為了爭風吃醋搞得你死我活，兩人還會一起反過來整羅時豐。現實中，柯淑勤與方文琳私下也頗有交情，兩人還會互拍對方的醜照，不會因為戲分多寡、嫉妒彼此，柯淑勤表示：「我們都很專注在工作上，在片場也很少講話，就是想把事情做好。」問及方文琳為了戲劇做了什麼犧牲？她馬上指著羅時豐笑說：「跟他配就很犧牲了！」展現3人間的好交情。

關鍵字羅時豐方文琳柯淑勤情·份
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