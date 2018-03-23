《網紅系列6》媽咪網紅／經紀公司開發母嬰市場　照顧

究竟學院裡學的是什麼？如何才能把家庭主婦變網紅？業者指出，答案其實都在母親平時的煩惱中。

在家全職帶孩子的媽媽，平常不但有經濟壓力，24小時不間斷陪著小朋友下，也很難找到情緒的宣洩口。有網紅經紀公司相中這點，加上媽媽們其實很愛分享育兒經，於是開啟媽咪網紅學院，嚐試培育年輕媽媽上線當網紅，讓他們開母嬰用品團購來賺錢，照顧了這群媽咪的情緒與荷包。

早從網路社群與網路直播興起後，在歐美國家甚至韓國，都開始出現所謂的「媽咪網紅」。而國內則是直到「SuperMami超級媽咪網紅培訓學院」的出現，專門經營母嬰市場活動、業配、廣告和團購下，這塊商機才開始被市場所注意。

其實，這間媽咪網紅培訓學院的來頭可不小。該學院是由經紀公司匯太媒體，聯手超人氣娛樂所成立。前者的母公司是親子社群平台媽咪拜（MamiBuy）；而超人氣娛樂則是打造「蔡阿嘎」和「那對夫妻」等知名網紅的推手。

匯太媒體總經理蔡惠惠，回想起學院成立的原因時說：「全職媽媽有經濟壓力，因為照顧小孩，情緒沒有出口，也看到有些媽媽很愛分享，但沒有舞台，因為媽咪拜有經營平台，也有團購，既然媽媽愛分享，就想培養有特色的媽媽，除了讓她們有自信心，也能幫她們賺錢。」

學院不簽現成 從零開始培養媽媽

據悉，媽咪網紅學院成立後，經過第一屆跟第二屆招募，共有14位媽咪網紅，但究竟要具備什麼條件，才能進入學院培訓？蔡惠惠指出，其實沒有什麼特殊門檻，學院會先舉辦說明會，邀請有興趣的人來參加，讓媽媽了解學院，接下來會透過面試，了解媽媽加入的目的、家庭背景和個人特色、是否有取得家人和老公認同等。最後就會和媽咪簽約培訓。

她指出，進入媽咪網紅學院不用報名費，培訓課程也毋須繳費，學院課程包括社群行銷、影音拍攝、設計腳本，也會找老師來教媽媽們如何寫文章跟看報表，還有上表演課、肢體課跟化妝穿搭，前三個月是基礎課程，後三個月會安排進階課程，培訓期約6個月，一年後可看出媽咪的成績，若不適合的媽咪則會解約。

匯太媒體和媽咪網紅簽約6年，在簽約期間，除了培訓課程外，也提供相關的廠商或行銷資源給她們，並先幫媽媽過濾廠商跟合作案，適合媽媽形象的，才讓媽媽評估是否接案。

另一方面，由於網紅經濟前景俏，市場上也有多家網紅經紀公司，相較其他公司，「媽咪網紅學院」的特色為何？

蔡惠惠認為，其他網紅經紀公司多是「簽現成」、只簽已經紅的網紅，而媽咪網紅學院的特色在於從零開始，將素人慢慢培養成媽咪網紅，而這些媽咪網紅的理念和學院相同，都希望真實呈現自己的教養方式跟分享經驗。

另外，在經營內容上，媽咪網紅製作的影片較少表演或演戲成分，影片會真實呈現親子教養方式，這樣才能慢慢發揮媽媽的影響力。

據了解，媽咪網紅學院從2016年成立至今，若不含媽咪拜的行銷成本，培養這群媽咪初估已投資一、兩千萬，而培養媽咪網紅的過程中也碰過不少困難。

孩子突發狀況多 媽媽時間不易掌握

蔡惠惠笑說：「當初簽約最困難，所有媽媽聽到要簽6年都害怕，當然老公更害怕，所以我們也會請媽媽的老公一起來溝通，對學院了解清楚後再簽約。」

她補充，媽媽加入學院後，也面臨媽媽時間不好掌握的困難，有時候遇到孩子生病時，跟客戶敲好的活動就必須延期。儘管如此，在學院的培訓下，讓這群素人媽媽透過事業第二春，重新綻放笑顏。

蔡惠惠舉例，堂妹生了三個小孩，每天生活就只有帶小孩，情緒從開朗變成躁鬱，看似放棄自己的人生跟以往成就，她看堂妹的情況越來越糟，就鼓勵堂妹當媽咪網紅，出來分享經驗，所幸堂妹也因為經營粉絲專頁後，慢慢變開朗。

蔡惠惠說，媽咪網紅學院不只想改善媽媽的經濟、讓她們更有自信，也希望透過媽咪網紅分享她們實際的教養歷程給沒有頭緒的媽媽，讓新手媽媽參考，進一步影響粉絲。

未來媽咪網紅學院除了經營臉書，也希望能跟電視台或Yahoo合作親子實境節目，擴大媽咪影響力。

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