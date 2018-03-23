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轉投資虧損減少 大同去年轉虧為盈

鉅亨網2018/03/23 18:11
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大同 (2371-TW) 今 (23) 日公布去年財報，合併營收 755.5 億元，年減 2.74%，歸屬母公司稅後純益 0.74 億元，較 2016 年虧損 23.4 億元改善，每股純益 0.03 元，較 2016 年每股虧損 1.03 元轉虧為盈。

大同指出，去年營業毛利 118.2 億元，年增 11.6%，營業淨利 10.9 億元，較 2016 年營業淨損 28.7 億改善；個體營收 174.8 億，年增 1.29%，營業損失 1.7 億，較 2016 年營業損失增加 1.2 億元；去年歸屬母公司稅後純益 0.74 億元，每股純益 0.03 元，轉虧為盈。

大同表示，去年新台幣升值造成合併營收微幅下滑，集團已調整業務結構、增加利基產品與控制費用等，合併營業淨利轉虧為盈；個體營業虧損增加，主因為部分機電工程案進度展延，造成專案成本及費用增加；大同說，相關機電工程案件預計將在今年陸續結案完工，降低影響。

大同強調，展望今年，已長期投入的智慧電網、智慧電表、太陽能電廠、重電設備等，在政府極力推動及整體市場能見度較佳，加上公司具備實績與斬獲，將成為今年業務發展與成長的核心。

大同指出，由於這些業務發展需要較龐大的資金支持，因此，將積極完成現金增資案，建構更健全的財務體質，來達成的穩定成長。

大同表示，去年轉投資公司表現相較已有較佳改善，華映 (2475-TW) 順利轉虧為盈；綠能 (3519-TW) 雖然仍虧損，但去年第 4 季單季轉虧為盈，雖然兩家公司所屬產業基本上市場仍屬供過於求，但今年將持續深化營運績效提升。

大同日 K 線圖

 

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