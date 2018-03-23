貓主子很可愛　民間習俗卻不愛

「狗來富，貓來起大厝。」這句話，在台灣無人不知無人不曉，前面的狗來富，讓人們對於到自家門前乞食的流浪狗沒有太大的反感，但是「貓來起大厝」就讓人有諸多顧慮。台灣人都會將墳地美稱為大厝，所以貓來起大厝有一個說法指的就是會招來災厄。但也有另一個說法是，一般蓋墳地不會用說起大厝，這只蓋豪宅的意思。

不知從何時開始，貓咪入侵人類生活，甚至連心都被牠們奪去。但這不表示每個人都舉白旗投降，隨著科技拉近人們的距離，各國都流傳著貓不詳的故事，台灣俗諺：「狗來富，貓來起大厝。」但大厝不是想像中的豪宅，而是…

民間謠傳黑貓若跳過剛死之人的屍體，當事者就會變為殭屍，無法入土為安。加上貓移動時不會發出任何聲響，人們時常一轉頭發現貓在自己身後，張大雙眼緊盯著，而被嚇了一跳，因此認為貓陰險狡詐，相較於狗多了幾分心機。（眼睛大錯了嗎！）

在日本則是有貓又的傳說，一般家貓平均壽命15-20年，浪貓大約3年。當貓活超過20年以上，很有可能是貓又變的，辨別的方式就是貓又有兩條尾巴。《安齋隨筆》記載：「年長的貓尾巴會變兩條，成為妖怪貓又。」學者新井白石則認為，變成貓又的老貓會迷惑人類做些壞事。另一說法則是說，貓又是深山中的野獸，鎌倉時代末期的《徒然草》便紀錄，深山有一種稱為貓又的東西，讓人害怕又會吃人。大概是這樣的原因，使得後來也流傳的貓又會吃人的故事。

普遍看來各國傳統風俗，貓沒有那麼受歡迎，但在生活上，貓成為撫慰人心的最佳夥伴，人們也未被影響而傷害貓。倒是有不肖人士，假藉愛心之名行傷害之實，每個生命都值得我們認真對待，下回流浪動物來家門前躲雨，就借牠躲一下吧。（ 如果是老虎怎麼辦？ ）

資料來源：

維基百科－貓又

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