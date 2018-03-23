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南華大學校慶　辦畫攝影展選鼓王

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/03/23 18:22
▲南華大學創校22週年校慶活動。（圖／南華大學提供 , 2018.03.23）
▲南華大學創校22週年校慶活動。（圖／南華大學提供 , 2018.03.23）

南華大學創校22週年校慶，今(23)日以「深耕永續‧活力飛揚」為主題舉行慶祝典禮。遠從中國大陸、菲律賓、印度、尼泊爾及孟加拉等地5所學校出席，並簽署締結「姐妹」校的合作備忘錄。

佛光山文教基金會董事長暨佛光山佛寶山佛陀紀念館館長如常法師，代表星雲大師創辦人勉勵師生，嘉義副縣長吳芳銘、嘉義副市長張惠博、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志、外交部雲嘉南辦事處處長傅正綱、大林鎮鎮長葉和平、溪口鄉鄉長孫維聰等人，列席典禮共襄盛舉。

南華大學校慶活動的傳統，也是重頭戲之一，享譽全國的鼓王盃鼓藝大賽的「鼓王之爭」，在林聰明校長鳴槍後熱鬧登場，來自全國14隊團體組、16位個人組參賽角逐鼓王榮譽。比賽結果，團體組由桃園壽山國小勇奪冠軍，個人組由新北市吉慶國小張若涵奪得鼓王寶座。

透過鏡頭，看見獲選世界百大綠色大學的校園美景，「第四屆南華大學全國攝影大賽」也在校慶活動時，舉行頒獎典禮暨展覽開幕式。林聰明表示，在全體師生的努力下，連續2年獲選世界百大綠色大學，更榮獲企業永續金獎及國家永續發展等多項獎項，未來將持續秉持創辦人星雲大師的辦學理念，以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」作為發展方針，為社會培育兼具生命力、國際移動力及就業力的優秀人才。

吳芳銘致詞時提到， 台灣少子化問題嚴重，大學招生不易，南華大學能在逆境中成長，並榮獲各項榮譽相當不容易，從辦學績效中即可看出該校辦學的用心，而且不僅推動產業連結，鼓勵學生跨域學習與發展，更是積極與國際接軌，令人肯定與讚賞。張惠博則說，南華大學重視生命教育、推動三好運動，並以「愛是知識的源頭」勉勵學生，知識不只是課堂上的課本教的事，更包含技術及態度。

 

關鍵字南華大學佛光山文教基金會林聰明吳芳銘星雲大師張惠博
桃園青年週開跑　給年輕人舞台築夢影音／高市釋地補庫　建商積極出擊

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