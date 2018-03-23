三大法人賣超105億元 外資大砍台灣50反1

台股今 (23) 日因美國總統川普簽署對中國進口關稅的行政命令，指數直接摜破 11000 點及月季線，終場下跌 182.51 點，以 10823.33 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 60.31 億元，外資自營商買超 1.34 億元，投信賣超 6.93 億元，自營商自行賣超 12.52 億元，自營商避險賣超 26.17 億元，合計三大法人賣超 105.93 億元。個股部分外資大力調節金融股，同時也大賣台灣 50 反 1，賣超 1.8 萬張。

期貨部分，三大法人同步偏空，外資減碼多單 151 口，淨部位多單來到 45385 口；投信加碼空單 1419 口，淨部位空單來到 32606 口；自營商加碼空單 585 口，淨部位空單來到 6437 口，合計三大法人減碼多單 2155 口，淨部位多單為 6442 口。