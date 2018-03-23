桃園市建置無人機隊 監測環境污染

（中央社記者邱俊欽桃園23日電）桃園市政府環保局與中原大學環控防災科技中心合作開發以無人飛機，搭載空污無線偵測儀，擴大監測工業區環境污染範圍，未來將建置「無人機隊」，全面監控不肖業者偷排污染源。
桃園市政府今年獲得行政院環保署補助，將在觀音、平鎮、龜山、大園等4個工業區，及華亞科技園區、龍潭科學園區建置400個空氣品質感測器，預計可於今年8月底前完成，未來將搭配空污無線偵測儀進行空中監控，建構3D立體無縫隙的空氣品質監控網絡。
環保局指出，這項規劃由市政府與中原大學共同推動，未來將可嚴密監控工業區的空氣污染物變化情形，讓不肖業者無機可乘，以提升工業區周遭的空氣品質，未來也希望擴大到其他工業區，提供更好的空氣環境。
環保局長沈志修今天在活動記者會中表示，這項計畫目前在占地632公頃的觀音工業區試辦，並以監測化學工業、金屬工業、電子工業為主，當無人飛機於空中偵測到異常訊號，立即將回傳到環境污染監控中心，找出可疑的污染工廠，再提供給第一線的稽查人員參考，以提升稽查效率。
至於這項計畫在規劃初期所遇到的困難，沈志修表示，在克服無人機在高空強風的飛行安全，以及監測數據回傳接收站等資訊後，已逐一克服技術性的問題，環保局也已著手規劃組成無人飛行機隊，擴大偵測範圍及時間，全面監控不肖業者偷排污染源。(編輯:孫承武)1070323