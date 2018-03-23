桃園市建置無人機隊 監測環境污染

環保局指出，這項規劃由市政府與中原大學共同推動，未來將可嚴密監控工業區的空氣污染物變化情形，讓不肖業者無機可乘，以提升工業區周遭的空氣品質，未來也希望擴大到其他工業區，提供更好的空氣環境。

桃園市政府今年獲得行政院環保署補助，將在觀音、平鎮、龜山、大園等4個工業區，及華亞科技園區、龍潭科學園區建置400個空氣品質感測器，預計可於今年8月底前完成，未來將搭配空污無線偵測儀進行空中監控，建構3D立體無縫隙的空氣品質監控網絡。

環保局長沈志修今天在活動記者會中表示，這項計畫目前在占地632公頃的觀音工業區試辦，並以監測化學工業、金屬工業、電子工業為主，當無人飛機於空中偵測到異常訊號，立即將回傳到環境污染監控中心，找出可疑的污染工廠，再提供給第一線的稽查人員參考，以提升稽查效率。

至於這項計畫在規劃初期所遇到的困難，沈志修表示，在克服無人機在高空強風的飛行安全，以及監測數據回傳接收站等資訊後，已逐一克服技術性的問題，環保局也已著手規劃組成無人飛行機隊，擴大偵測範圍及時間，全面監控不肖業者偷排污染源。(編輯:孫承武)1070323