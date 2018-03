噩耗／「美國隊長」自爆會死亡：自己離開好過被人趕走！

「美國隊長」克里斯伊凡近日接受New York Times訪問時,被問及是否將不再飾演美國隊長,他回答說:「自己離開總好過被人趕走!」(You want to get off the train before they push you off.)證實確定要退出Marvel電影系列。

克里斯伊凡自2011年開始扮演「美國隊長」,多年來深受影迷喜歡,而他和Marvel的合約,其實早在2016年上映的《美國隊長3:英雄內戰》就已經完結,至於接下來將上映的《復仇者3》及《復仇者4》,他則是在無合約限制之下完成。