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即時跑馬燈噩耗／「美國隊長」自爆會死亡！女星自縊控陪睡　網友推重新調查理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

噩耗／「美國隊長」自爆會死亡：自己離開好過被人趕走！

娛樂中心╱綜合報導2018/03/23 18:27
▲克里斯伊凡證實「美國隊長」將壯烈犧牲。（劇照，2018.03.23）
▲克里斯伊凡證實「美國隊長」將壯烈犧牲。（劇照，2018.03.23）

「美國隊長」克里斯伊凡近日接受New York Times訪問時，被問及是否將不再飾演美國隊長，他回答說：「自己離開總好過被人趕走！」(You want to get off the train before they push you off.)證實確定要退出Marvel電影系列。

克里斯伊凡自2011年開始扮演「美國隊長」，多年來深受影迷喜歡，而他和Marvel的合約，其實早在2016年上映的《美國隊長3：英雄內戰》就已經完結，至於接下來將上映的《復仇者3》及《復仇者4》，他則是在無合約限制之下完成。

克里斯伊凡在訪談中，形容美國隊長是「一個無私、寬宏大量的領導者」，不過他在言談間也透露，自己總有一天必須脫離這個角色的形象，在演藝路上重新尋找自己的路。

事實上，之前《復仇者3》電影預告便已經鋪路，暗示「酷寒戰士」Bucky Barnes將會接替美國隊長一職，如今克里斯伊凡自己親口證實，明顯預言美國隊長會在《復仇者聯盟3：無限之戰》壯烈犧牲，令粉絲非常傷心。

克里斯伊凡也提到，自己的嗜好是跳舞，一直熱衷於舞台劇演出，笑言「踢踏舞正在等待屬於它的一天。如果你在街上看到有人在跳踢踏舞，你會立刻停下來，因為那實在太吸引人了。」更指如今的踢踏舞一直被世人低估，但認為這股潮流很快便會捲土重來。

他也透露，自己在拍攝《復仇者3》及《復仇者4》期間，已經與金獎電影《海邊的曼徹斯特》導演肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan），商討演出他的百老匯舞台劇新作《Lobby Hero》（3月26日上演），這也將是克里斯伊凡首次演出的舞台劇作品。

關鍵字美國隊長克里斯伊凡復仇者聯盟
女星自縊控陪睡　網友推重新調查

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