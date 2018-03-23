南亞配息寫10年新高 台塑四寶共將發放1777億元

南亞 (1303-TW) 今 (23) 日召開董事會，董事會決議配發每股現金股利 5.1 元，為 2009 年以來新高，將發放約 404.47 億元現金股利，以今日收盤價計算，現金殖利率約 6.2%。台塑四寶股利全數公告完成，合計台塑四寶將配發 1777.74 億元現金股利，此波資金預期將為台股帶來動能。

南亞公告，董事會通過擬每股配發現金股利 5.1 元，為 2009 年以來配息新高，也寫下歷史次高紀錄，雖然其股利配發不及台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW) 及台塑化 (6505-TW)，但由於南亞股價為四寶中相對低者，以今日收盤價 82.2 元計算，現金殖利率高達 6.2%，僅次於台化的 6.4%。