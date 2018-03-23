中美貿易戰延燒到金融市場？　富邦金：看後續如何出招

富邦金控今（23）日舉行法說會，公布2017年全年稅後淨利為541.2億元，EPS 5.19元，總資產持續穩健成長邁向7兆元大關，續創歷史新高水準，穩居國內第二大金控公司。針對近日中美貿易戰恐怕就要開打，富邦金總經理韓蔚廷表示，還要看雙方後續如何出招，但若戰火持續延燒，對於金控內部獲利當然會有影響。

2017年富邦金控旗下主要子公司表現也很亮眼，獲利雙引擎富邦人壽、台北富邦銀行合計貢獻金控獲利達91%，富邦人壽在業務及投資雙雙穩健成長，2017年稅後淨利324.9億元，年成長13.2%，總保費(TP)收入較2016年成長4%，達5,154億元，創下歷史新高。

談到中美貿易戰，韓蔚廷指出，兩個大國之間的博弈賽局，現在才各出第一招，後續還要看雙方如何出招。不過，他也無奈的說，近幾年來市場已經出現太多天鵝，但事實上天鵝要少一點，對實體的經濟、金融市場發展才是好事。

韓蔚廷強調，金融市場穩定一點、波動少一點，對金融機構而言會較容易進行投資規畫，希望貿易戰不要持續延燒，若是擴及實體經濟，對於金控內部獲利當然會有影響。