關燈一小時　歡迎來嘉義觀星

地球一小時Earth Hour是由世界自然基金會(WWF)所推廣的全球性公益活動，藉由每年三月最後一週的週六夜晚發起關燈一小時活動，倡導低碳的生活方式、提高全民節能的意識。社團法人中華民國荒野保護協會嘉義分會與嘉義市政府將於107年3月24日（星期六）共同舉辦「2018年地球一小時活動」，前往中山路商家宣導關燈1小時。
世界自然基金會(WWF)所推廣的全球性公益活動，是目前全球最大規模的氣候變遷倡議行動。藉由每年三月最後一週的週六夜晚發起關燈一小時活動，倡導低碳的生活方式、提高全民節能的意識，鼓勵全民在面對氣候變遷所帶來的影響時，採取積極的行動保護地球。
當日活動分下午與晚上時段進行，該日下午1時至5時在嘉義公園舉行生態尋寶活動，下午7時至9時30分於嘉義市政府大樓前廣場空地辦理天文觀星活動，以及於晚上8時30分至9時30分前往中山路商家宣導關燈1小時，活動現場免費報名，歡迎市民朋友一起參加響應，倘有疑問，請逕洽詢該分會。
嘉義市政府環境保護局張志誠局長表示，地球只有一個，要靠大家共同愛惜環境資源，另外嘉義市政府積極推動節能減碳，每年市府各單位皆配合響應關燈1小時活動，期藉關燈活動讓更多民眾參與響應，讓我們一起用心愛地球。