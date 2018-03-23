關燈一小時　歡迎來嘉義觀星

地球一小時Earth Hour是由世界自然基金會(WWF)所推廣的全球性公益活動，藉由每年三月最後一週的週六夜晚發起關燈一小時活動，倡導低碳的生活方式、提高全民節能的意識。社團法人中華民國荒野保護協會嘉義分會與嘉義市政府將於107年3月24日（星期六）共同舉辦「2018年地球一小時活動」，前往中山路商家宣導關燈1小時。

世界自然基金會(WWF)所推廣的全球性公益活動，是目前全球最大規模的氣候變遷倡議行動。藉由每年三月最後一週的週六夜晚發起關燈一小時活動，倡導低碳的生活方式、提高全民節能的意識，鼓勵全民在面對氣候變遷所帶來的影響時，採取積極的行動保護地球。