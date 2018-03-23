全宇去年獲利創新高 EPS為5.31元

全宇受惠生物複合肥料在馬國滲透率持續提升，以及產品組合優化效益顯現，帶動2017年全年合併營收、營業淨利與稅後淨利皆創歷史新高，以功能性貨幣馬幣，較2016年成長21%，38%與46%。2017年馬幣雖受匯率影響，但是以台幣的合併營收、營業淨利與稅後淨利的成長率，也分別為10%，25% 與33%。

全宇董事會通過2017年度股利盈餘分配案，考量公司生物複合肥料產品未來具高成長性，有擴充新產能、開拓新市場及新商品研發上等資金需求，因此配發率50%，配發現金股利每股 2.65元。

全宇與馬來西亞油棕局共同開發的四合一產品GanoEF生物複合肥，屬高毛利產品，自推出上市後銷售量持續增加，亦使產品組合優化效益顯現，進一步推升公司毛利率達33%，全年EPS為5.31元。

展望未來，全宇表示，馬國生物複合肥料市場滲透率持續深化、海外市場拓展與跨足新事業領域進入收成期，將是推升全宇營運成長的三大引擎。目前生物複合肥料占馬國整體肥料市場仍低，產業仍處於高速成長期，在新進者進入門檻難度極高的狀況下，全宇仍保有相當的領先者優勢。

全宇表示，市場積極滲透仍是2018年推升全宇營運成長的重要引擎，在馬來西亞75%作物為油棕樹的現況下，預期短期內Gano EF仍將是成長性最佳的產品。今年亦可望在較馬國油棕樹種植面積大3倍的印尼布局立足進而深耕市場。

此外，全宇已與馬國合作夥伴Sawit Kinabalu，成立二家合資公司，正式跨入油棕廢料轉生物製劑的循環經濟領域，2018年可開始挹注營收獲利貢獻。（編輯：黃國倫）1070323