驗光師來檢查視力 深入社區健檢很便民

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投縣政府衛生局深入社區辦理整合性健康篩檢，提供長輩、交通不便者可近性健康照護，其中6場還有驗光師提供詳細視力檢查，目前完成3場，衛生局歡迎縣民多利用後續3場次。

為加強偏鄉眼科醫療，南投縣長林明溱特別指示衛生局在無眼科醫療的鄉鎮，由當地衛生所聘眼科醫師開辦眼科門診，今年更將視力保健延伸到早期篩檢，與南投縣驗光師公會合作，結合整合性健康篩檢場次，辦理6場視力篩檢，已完成3場並發現84人疑有眼科疾病，轉介專科醫師診療。

衛生局今天發布新聞稿表示，25日在名間鄉大坑村衛生室、4月21日在中寮國小、4月29日在中寮鄉龍安活動中心，辦理整合性健康篩檢，現場另有驗光師以專業儀器檢查視力，後續將疑有眼疾者轉介到衛生所每月眼科門診，減少民眾就醫奔波，這項創新服務受到好評。