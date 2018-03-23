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中央社

驗光師來檢查視力 深入社區健檢很便民

中央社2018/03/23 18:27
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投縣政府衛生局深入社區辦理整合性健康篩檢，提供長輩、交通不便者可近性健康照護，其中6場還有驗光師提供詳細視力檢查，目前完成3場，衛生局歡迎縣民多利用後續3場次。

為加強偏鄉眼科醫療，南投縣長林明溱特別指示衛生局在無眼科醫療的鄉鎮，由當地衛生所聘眼科醫師開辦眼科門診，今年更將視力保健延伸到早期篩檢，與南投縣驗光師公會合作，結合整合性健康篩檢場次，辦理6場視力篩檢，已完成3場並發現84人疑有眼科疾病，轉介專科醫師診療。

衛生局今天發布新聞稿表示，25日在名間鄉大坑村衛生室、4月21日在中寮國小、4月29日在中寮鄉龍安活動中心，辦理整合性健康篩檢，現場另有驗光師以專業儀器檢查視力，後續將疑有眼疾者轉介到衛生所每月眼科門診，減少民眾就醫奔波，這項創新服務受到好評。

衛生局保健科表示，南投幅員廣大，醫療資源分布不均，偏遠及醫療資源較少的鄉鎮，居民常因交通不便導致參加疾病預防活動、就醫意願低，為提供可近性健康照護，今年規劃50場整合性健康篩檢，巡迴各鄉鎮基層社區提供完善服務。

保健科表示，整合性健康篩檢有測量身高、體重、血壓、血液、尿液、視力表檢查、大腸直腸癌糞便潛血檢查、口腔癌篩檢、婦女子宮頸抹片、乳房X光攝影檢查、健康諮詢及轉介，盼達到早期發現、早期治療效果，降低癌症及慢性病罹病率及死亡率。（編輯：張銘坤）1070323

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