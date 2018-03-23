網購再戰24小時到貨 商店街：沒這麼好做

蘇芸觀察，今年3月7日商店街個人賣場宣布超商取貨運費門檻從0元提高到99元，仍低於競爭對手的補貼門檻，因此訂單量與商品成交金額都持續成長，今年個人賣場單月及全年商品成交金額可望年增兩位數百分比。

蘇芸今天受訪說，國內網購市場去年打得「轟轟烈烈」，商店街個人賣場透過舉辦活動及補貼運費，從去年下半年起打開知名度，單月商品成交金額（GMV）達新台幣40億元以上、超商取貨付款件次超過1000萬次，她認為商店街去年做得非常好。

（中央社記者吳家豪台北23日電）網購市場去年大打運費補貼，今年蝦皮購物加入24小時到貨服務，看似另闢新戰場。商店街總經理蘇芸今天表示，24小時到貨的商品數需要一定規模，「沒有這麼好做」。

針對蝦皮購物日前宣布推出24小時到貨服務，蘇芸認為，對手在台灣有一半區域無法送到，更引發網友熱議很多地區被歸類為偏鄉，她認為24小時到貨服務「沒有這麼好做」。

蘇芸說，蝦皮去年曾推出限定地區2小時到貨服務，適用商品只有5件，宣傳意味較重；商店街後來也在六都試辦100分鐘到貨服務，適用10件商品。

她強調，24小時到貨的商品數需要一定規模，還有很大空間可以努力，否則消費者可能買不到想要的商品。商店街在今年農曆年前推出24小時到貨服務，在PChome網路家庭集團的資源支持下，過年期間營運情況還不錯，今年會持續增加24小時到貨服務的商品數。

商店街去年推銷費用暴增到11.7億元，導致全年淨損逾11億元，每股虧損高達43.25元，外界關注今年能否縮小虧損或轉盈。蘇芸表示，商店街過去曾連續多年獲利，對商店街而言，「賺錢沒有困難也沒有障礙」，只是這個交易平台規模已擴大，需要一點時間進行轉換。

蘇芸指出，大股東網家和露天都蠻支持商店街打這場仗，把去年虧損視為投資，展望今年營收應該會慢慢增加、費用逐步降低，今年會繼續擴大市占率，做一些賺錢的布局，但是真正有成果或轉虧為盈的時間點可能落在明年。

此外，商店街個人賣場今天推出私訊傳圖功能，買賣雙方使用私訊即時聊天功能時，賣家可利用新增加的傳圖功能，將商品圖片或商品細部照片即時傳給買家參考，可縮短私訊溝通過程及加快購買下單的意願與速度。

蘇芸透露，為拓展營收來源，商店街預計今年第2季推出個人賣場廣告系統，同時將優化搜尋功能，讓用戶更容易在商店街平台上2億件商品中找到想要的商品；今年下半年有機會推出直播功能，並考慮布局數據分析服務。（編輯：李信寬）1070323