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中央社

台股連動國際股市 投信看好基本面有撐

中央社2018/03/23 18:42
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北23日電）美國總統川普發動貿易戰重擊全球資本市場，投信表示，近期台股走勢主要還是受國際行情影響，不過匯率止穩且電子業開始逐步進入旺季，企業成長動能不差，盤勢仍偏多看待。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，基於台股位置來到相對高點，受到國際情勢雜音干擾，短期震盪或無法避免，但因長期展望仍佳，在台股企業獲利預估仍呈現成長，以及緩步升息的趨勢，意味景氣復甦展望仍是朝正向發展，有利支撐台股。

面對台股近期受到國際情勢影響波動較大，廖哲宏指出，短期需要讓市場消化美中貿易戰的不確定因素，不過全面性的貿易戰爭發生不易，多屬政治或貿易角力，長線展望仍佳。

就技術面而言，廖哲宏認為，短線因台股跌破月線和季線，市場可能會先進入震盪整理格局，除非很快重新站穩，否則盤勢仍需要依賴時間消化賣壓，持續整理。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，目前處於貿易戰的開始，美國仍訂出60天諮商期，提供雙方迴旋的空間，預期政治考量大於經濟，北美政策、資金的變化仍是影響全球股市主要變數，在此不確定的期間內，台股仍將會受到國際股市走低的壓力。

楊遠瀚指出，全球景氣仍復甦，不過中美歐部分經濟數據已略顯疲態，成長性逐漸步入高原期，新產品或產業快速成長趨勢仍是主流。

廖哲宏認為，去年許多題材將延續，包含3D感測、被動元件，晶圓等，今年中國大陸手機開始有新機拉貨潮，但後續動能仍需觀察，去年以來漲價題材的個股多能延續，今年可能會往人工智慧(AI)、5G、電動車(EV)、物聯網(IOT)的議題持續發展。（編輯：李信寬）1070323

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