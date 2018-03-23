川普對中國課高關稅 考驗與習近平友誼

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）川普為維繫與中國領導人習近平的「友誼」，而在實施懲罰性關稅前提供60天諮商期，做為雙方迴旋的空間，但兩人情誼因此受到考驗。

法新社報導，這位71歲的「首席推銷員」去年1月上任以來，一直對外吹噓自己與世界領導人「關係良好」，例如土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）。

但這位新手政治家最珍視的「最偉大關係」，也許是與繼毛澤東後，中國最具權勢領導人習近平間的超級強權友好關係。