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中央社

石碇山區杜鵑爆紫 新北金山最大產地

中央社2018/03/23 18:45
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）正值杜鵑花盛開季節，大台北地區都可看見杜鵑花，新北石碇區光明里山上有一株杜鵑花特別「爆紫」。金山區長陳國欽表示，全台杜鵑花苗最大產地在金山地區，值得選購美化環境。

石碇區文史工作者戴保堂今天表示，石碇山區有一株超漂亮的杜鵑花。雖然植栽並不大株，但整個花朵盛開布滿枝頭，可以用「爆紫」形容。

石碇光明里山區位於台北市南港、新北市汐止、石碇交會處。

戴保堂接受中央社訪問時表示，昨天下午應邀去華梵大學分享石碇在地的生命故事。在石碇彭山里路邊，驚見台灣原生種杜鵑花。依據在地人說，以前原生種杜鵑很普遍，如今已不多見。

金山區長陳國欽今天說，因金山區、萬里區的環境氣候適合栽種杜鵑花苗，全台花苗幾乎都是來自於金山地區。

他說，杜鵑花多生長在台灣北部，台灣大學每年的3月中旬辦理杜鵑花節，種植最多的地方在北海岸的萬金石地區。法鼓山園區的山坡地也種植許多，目前開滿白色杜鵑相當美麗。

陳國欽表示，金山地區種植的杜鵑花苗，於萬里區大鵬及金山區六股約20多公頃，產量約200萬株，以平戶杜鵑最多。

金山六股碧綠青山伴隨著一整片杜鵑花海，目前3.5吋盆部分全台市佔率將近九成，主要提供做為道路、建築及綠美化工程使用。

杜鵑花農柳枝芳表示，杜鵑花好種又漂亮，花期大約在3月到4月間，民眾只要記得花謝後施肥，細心照顧，隔年一定會開花回報。（編輯：張銘坤）1070323

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