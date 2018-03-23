厚實防救災應變能力 高雄市動員演練

假設模擬狀況為中油大林廠於地震後，一座石化原料甲基第三級丁基醚儲槽輸送管線支架斷裂，造成原料外洩並引發火警，且有兩名工人昏倒，廠方控制室發現異常，而偵測器警報作響，立即啟動廠內外緊急應變機制，高雄市政府據報成立毒災應變中心。

這項演習在中油公司大林煉油廠舉行，動員高雄市環保局、警察局、消防局和區公所等，並結合中鋼公司等企業與當地的鳳林國小及附近居民參與。

廠方防救災小組人員穿著甲級防護衣出動，先以消防車噴灑水霧降溫和消防泡沫覆蓋與稀釋濃度，並滅火及止漏後由偵測人員持續偵測空氣中濃度，也由環保局人員協助除污和污染防治作業。

由於石化原料飄向附近的社區和鳳林國小，警方管制鄰近地區交通，毒災應變中心啟動緊急疏散機制，衛生局動員醫院啟動院內大量傷病患機制，通報化學災害急救責任醫院待命。

災區儲槽在消防局協助下撲滅火勢，環境監測偵測作業確認現場濃度已在安全值以下，宣布毒災狀況解除。

楊明州表示，演習前進行臨時避難所開設及災民收容安置演練，再於大林煉油廠進行人命救助及災害搶救、傷患處置及緊急醫療救護作業等，除了加強業者自處應變能力，也強化聯防支援災害應變作為的橫向聯絡機制。

楊明州期許演習強化高雄市整體救災能力，使災害如果發生時將損失減至最低，大家通力合作守護家園，達到「防災重於救災、離災優於防災」的精神。

石化原料甲基第三級丁基醚是環保署列管的第四類毒性化學物質，為無色易燃性液體，急性吸入會導致鼻、喉及上呼吸道刺激、噁心、嘔吐等，高濃度可能造成麻痺和抑制中樞神經系統等症狀，洩漏應變時應保持通風及隔絕火源，除了以水霧冷卻暴露火場中的儲槽和容器，並以泡沫滅火。（編輯：黃于）1070323