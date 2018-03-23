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中央社

查緝詐騙車手 屏警斬手行動逮12人

中央社2018/03/23 18:42
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）警政署19日同步展開鎖定查緝詐騙集團車手的「斬手行動」。屏東檢警配合逮捕12名車手到案，其中蔡姓、葉姓2嫌涉及東港鎮張姓婦人遭詐騙1230萬元，在新北循線落網。

針對詐騙集團負責出面提領贓款的車手，警政署19日起規畫為期4天全國同步查緝車手的「斬手行動」，屏東檢警這波專案行動共逮捕12名車手。

屏東縣政府警察局刑警大隊科偵技犯罪偵查隊長張程湧表示，張姓婦人遭騙一案至少5名車手涉案，其中3人日前已落網，2人在這次「斬手行動」中落網。

張程湧表示，張婦去年底先接獲詐騙集團電話謊稱她積欠話費，然後又接獲假檢警表示涉及擄人勒贖案件，需監管名下帳戶及存款。張婦於是依指示將金融卡及密碼交給詐欺集團監管，隨後名下存款1230萬元，在3個月內遭詐騙集團車手一路從屏東北上，沿途至各ATM提領殆盡。

張程湧說，張婦直到過年後發現自己戶頭存款一空這才報警處理。屏東警方一路調閱相關ATM及路口監視器，鎖定居住在新北市石碇區的蔡姓、葉姓犯嫌，在這波「斬手行動」中收網逮捕到案。

張程湧表示，車手為貪圖小利加入詐騙集團，除得面對刑責，還需賠償被害人損失，包括民國102年屏東縣一名老婦遭假檢警詐騙187萬元，只分到2000元的16歲陳姓車手，遭法院判決要和雙親連帶賠償157萬元，得不償失。(編輯:孫承武)1070323

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