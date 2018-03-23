新普每股擬配10元現金股利 追平去年新高

新普公布去年財報，全年營收 582.8 億元，年增率 0.2%；毛利率 8.8%，略低於 2016 年的 10.07%；營業利益 26.14 億元，年減率 20%；稅前盈餘 36.74 億元，年減率 5.7%；稅後純益 26.47 億元，年減率 5.6%；每股稅後純益 10.18 元，略優於去 2016 年的 9.09 元。

鴻海 (2317-TW) 旗下電池模組廠新普 (6121-TW) 董事會決議，每股將配發 10 元現金股利，追平去年的 10 元新高紀錄，也是連續 2 年都發 10 元現金股利，以今 (23) 日收盤價 181 元計算，現金殖利率約 5.5%。

由於因為新普去年有進行現金減資 40%，因此如以平均在外流通股 25.72 億元計算，每股稅後純益衝高到 14.16 元。

新普去年第 4 季也是全年最旺的一季，整體表現皆優於原先財測，單季營收 181.75 億元，優於財測的 158-162.5 億元，營業毛利 16.22 億元，優於財測的 14.22-14.63 億元，營業利益 9.49 億元，優於財測的 7.74-7.94 億元，稅前盈餘 11.67 億元，也優於財測的 9.74-10.57 億元，稅後純益 8.41 億元，優於財測的 7.01-7.61 億元，每股稅後純益 4.49 元，也優於財測的 3.76-4.08 元。