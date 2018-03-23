〈美中貿易戰〉美股不妙？道瓊期指一度跌逾110點

川普於美東時間 22 日簽署備忘錄，將對中國進口商品，課徵上看 600 億美元的關稅。

川普表示，美方是基於「301 條款」，對中國採取貿易行動，這只是第 1 波，規模約 600 億美元。

但川普的說法，似乎與白宮方面的數據，有些出入；先前，白宮官員提供的數字為 500 億美元。

美國預留 60 天的諮商期，提供迴旋空間，讓中國有時間因應。

川普也簽署了對歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、南韓和巴西的鋼鋁關稅豁免，期限至 2018 年 5 月 1 日。

川普在聲明中指出，上述國家「都和美國有著重要的安全關係」，美方正與他們商討「令人滿意的替代方案」。

受上述消息影響，週四美股收跌，道瓊工業平均指數收跌 724.42 點 (跌幅 2.9%)，標普 500 指數收跌 2.5%，那斯達克指數收跌 2.4%。

中國方面也不甘示弱，宣布祭出反制措施，擬對 128 項美國進口商品，課徵至少 15% 的關稅。

週五，亞洲股市走跌，上證綜合指數收跌 3.3%，日經指數收跌 4.5%，台股重挫 182 點。

經濟數據方面，美國將公布 2 月耐久財訂單、新屋銷售數據。

至於原油市場，布蘭特原油期貨早盤上漲 0.3%，至每桶 69.11 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.6%，至每桶 64.68 美元。